Engelsiz bir Kadıköy için…

Kadıköy Belediyesi engelli vatandaşların ilçede sosyal yaşama katılabilmesi için eğitimden sağlığa, ulaşımdan iş ve istihdama kadar geniş bir yelpazede projelerini sürdürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyal yaşama kolaylıkla katılabilmesi için uygulamaya koyduğu projelerden ilçede pek çok engelli vatandaş yararlanıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 2016 yılında 75 engelli bireye özel eğitim danışmanlığı, 89 bireye psikolojik danışmanlık, 32 bireye yaşam koçu danışmanlığı hizmeti sundu. Engelli taksi hizmetinden 2016’da 381, 2017 Mart ayına kadar olan dönemde ise 158 birey yararlandı.

Kadıköy Belediyesi’nin 2014’ten bu yana faaliyette olan ve engelli bireylere yönelik eğitim, sağlık, ulaşım, iş ve istihdam, danışmanlık hizmetleri veren Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin engelli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje ve hizmetlerden başlıcaları şunlar:

Engelsiz Ulaşım:

İlçede yaşayan engelli, yaşlı, ulaşım engeli bulunan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak istedikleri yere evlerinden alınıp götürülüyor, tekrar evlerine bırakılıyor. Bireyin, sağlık raporuyla engelli olduğunu belgelemesi gerekiyor. Randevu sistemiyle çalışıyor. Gidilecek yer ve saat önceden bildirilip, randevu alınıyor. Engelli birey refakatçileri eşliğinde kapıdan alınıyor ve gideceği yere ücretsiz bırakılıyor. Aynı işlem dönüş için de uygulanıyor. Refakatçi bulunmaması durumunda belediye görevlileri refakat desteği veriyor.

Sesli Kütüphane:

Sesli kütüphane tüm engelli gruplarına açık. Sesli kütüphanede insan sesiyle veya bilgisayar sesiyle okunmuş kitaplar mevcut. Basılı metin kitaplar da var. Arzu eden engelli vatandaşlar bu kitaplara internet üzerinden siteye üye olarak erişebiliyor, istedikleri kitabı indirebiliyorlar ve okuyabiliyorlar. Gönüllü vatandaşlar arzu ederlerse gelip, mevcut okuma kabinlerinde kitapları seslendirebiliyor. Birçok üniversiteden sosyal sorumluluk dersleri kapsamında öğrenciler engelliler için kitap seslendiriyorlar.

İş ve İstihdam Ofisi:

İş ve istihdam ofisi üyelere istihdam öncesinde özgeçmiş formu oluşturma, iş başvurusunda bulunma, iş mülakatlarında sağlıklı iletişim kurma konularında danışmanlık hizmeti veriyor. Birime kayıtlı üyelerin, engelli açığı bulunan firmalara nitelikleri doğrultusunda yönlendirilmeleri sağlanıyor. Birime kayıt yaptırmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu gösteren bir engelli raporu alınması gerekiyor. Engelliler birime internet üzerinden de kayıt yaptırabiliyorlar.

Destekli İstihdam ve İş Koçluğu:

Kadıköy Belediyesi’nin bu konuda bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi Sorumlusu Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Gelişim psikolojisi uzmanı Demet Gülaldı, Destekli İstihdam ve İş Koçluğu projesini otizmde uygulayan ilk belediye olduklarını belirtti. Gülaldı, bu modeli başarıyla uygulayarak otizmli bir bireyin istihdamını sağladıklarını ifade etti.

Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu:

Engelli bireyin tekerlekli sandalye aküsünü şarj edebilmesi için düşünüldü. Kadıköy Belediyesi bahçesi, Bahariye Caddesi ve Kalamış Parkı’na akü şarj istasyonu yerleştirildi. Kalamış Parkı tamamen engelsiz park haline getirildi. Engelli bireyler için bir tuvalet ve anneler içinde bebek bakım ünitesinden oluşan bir ünite yapıldı.

Okullarda farkındalık çalışması:

Düzenli olarak okullara gidip ortaokul ve lise öğrencilerine engellilik anlamında eğitimler veriliyor. Bu dönem haftada 2 okul olmak üzere ilçemizde toplamda 30-32 okulda eğitimler verildi. Eğitimlere psikolog ve öz el eğitimci, merkez bünyesinde çalışan tekerlekli sandalye kullanıcısı uzman görevli katılıyor. 2 meslek elemanı gidip öğrencilere engelli farkındalığı anlamında eğitimler veriyor.

Sosyal Yaşam Birimi:

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde, ebeveynlerin hastane randevusu, alışveriş vb. gibi acil işleri çıktığında çocuklarını yarım gün veya birkaç saat gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir sosyal kulüp var. Burası rutin sürekli bırakabilecekleri bir yer değil. Ama belirli zamanlarda işiniz çıktığında bırakabilirler.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi olarak yapılan resim, ritim, el sanatları, dans, drama gibi atölye çalışmalarıyla engelli bireylerin sosyalleşmesi, hobi edinmeleri, özgüvenlerinin artması sağlanıyor. Sinema, tiyatro, yemek, piknik, yaz kampı gibi sosyal etkinlikler de unutulmuyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ ENGELSİZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ VERİLERİ

Özel eğitim Danışmanlığından 2016'da toplam 388 seansta 75 kişi, 2017 Nisan'a kadar toplam 100 seansta 26 kişi yararlandı.

Psikolojik Danışmanlıktan 2016'da toplam 327 seansta 89 kişi, 2017 Nisan'a kadar toplam 152 seansta 56 kişi yararlandı.

Yaşam Koçu Danışmanlığından ise 2016'da toplam 39 seansta 32 kişi yararlandı.

Sosyal Kulüp'ten ise 2016'da 46, 2017'de 22 kişi yararlandı.

Engelli Taksi'den 2016'da 381 kişi, 2017'de 158 kişi yararlandı

Kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinden 2016'da 216, 2017'de 121 kursiyer yararlandı.

2005 yılından bu yana Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ne 5 bin 354 kişi kaydoldu. 31 Mart 2017 itibariyle UKBS’ye kayıtlı güncel, Kadıköy’de ikamet eden 3 bin 017 üye bulunuyor.

2005 yılından bu yana bin 194 kişinin istihdamına aracılık edildi.

2011 yılından bu yana Sesli Kütüphane’de üretilmiş bin 67 sesli, 813 metin kitap bulunuyor.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi:

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari C. No: 84 Koşuyolu.

Tel: 0216 337 21 21

Mail: engelli.merkezi@kadikoy.bel.tr

web: engellimerkezi@kadikoy.bel.tr