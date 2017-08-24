Engelli istihdamı için fon

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nün engelli bireylerin istidamı konusunda hazırladığı proje AB fonu aldı

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, engelli bireylerin istihdamı konusunda hazırladığı projeyle AB fonu aldı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2017 Yetişkin Eğitimi Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırladıkları ve “Hayat Boyu Engelli Dostu” adını verdikleri proje hakkında bilgi veren Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hülya Narsap, “Biz bu projeyi 1 yıllık bir sürede hazırladık, Mart’ta başvurduk. Sonuç geçtiğimiz hafta geldi. Projemiz desteklenmeye değer bulundu. Projenin amacı engelli yetişkinleri evlerinde dört duvar arasında kalmaktan kurtarmak ve onları topluma kazandırmak. Engelli bireylere örgün eğitimi bitirdikten sonra da eğitim olanağı sunmak. Bu konuda yeni çalışmalar var ve bu çalışmalardan biri de bizim çalışmamız olacak. Son yıllarda engelli yetişkinleri de topluma kazandırmak adına yeni yeni eğitimler hazırlandı. Biz de bunu ilk uygulayan kurumlardan birisiyiz” dedi.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN KURS DESTEĞİ

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Özel Eğitim Öğretmenleriyle hazırlanan ve Özel Eğitim Öğretmeni Sevgi Civaş’ın koordinatörlüğünde hayata geçirilen projenin ortaklarının Afyon Halk Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği olduğunu belirten Hülya Narsap, 2 yıldır engelli bireylere yönelik sürekli kurslar açtıklarını, bunlar arasında Kadıköy Belediyesi ile ortak açtıkları kursların da bulunduğunu ve projenin uygulamasını da açtıkları bu kurslarla bir anlamda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında; el sanatları, pastacılık, İngilizce, drama kursları açtıklarını ve kursların ilgi gördüğünü anlatan Narsap, Mart ayında AB’ye proje başvurusunda bulunduklarını ve bu ay projelerinin kabul edildiği sonucunu öğrendiklerini söyledi. Proje ile engelli yetişkin bireylere yeni beceriler kazandırmak ve o becerilerini üretime dönüştürmeyi sağlamalarını amaçladıklarını anlatan Narsap, kursları tamamlayıp ürettikleriyle kendi harçlıklarını kazananların da olduğunu belirtti.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl açılan 6 kursta 69 engelli kursiyerin eğitim gördüğünü, işaret dili kurslarından da 171 kursiyerin yararlandığını söyleyen Narsap, projenin önümüzdeki günlerde geliştirilerek, engelli yetişkinlerin istihdama katılımı ve üreten bireyler olmaları konusunda daha kapsamlı çalışmalar yapılacağını ifade etti.