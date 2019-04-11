Enerjideki büyük gider: “Binalardaki ısı kaybı”

TMMOB Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi Kadıköy İlçe Temsilciliği, Kadıköylü apartman yöneticilerini birçok konuda bilgilendirdi

TMMOB Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi Kadıköy İlçe Temsilciliği, 6 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde apartman yöneticilerine yönelik bir panel gerçekleştirdi. Etkinliğin açılışında TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) katılımcılara tanıtıldı. Ev sahibi olarak ilk konuşmayı ise MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Haydar Karaçam yaptı. Yerel belediyelerin görev tanımları içerisinde bakım ve onarımın da bulunduğunu belirterek konuşmasına başlayan Karaçam, “Yerel seçimleri henüz atlattık. Ortaya çıkan ekonomik krizin sonuçlarını hep birlikte ödemekteyiz. Sonuçta büyükşehirleri iktidar kaybetti. Bu sonuçlar ülkemizde başka bir dönemin kapılarını aralayabilir. Kazanan belediye başkanlarından kamucu, halkçı, eşitlikçi ve demokratik bir anlayış bekliyoruz.” dedi.

Üç ana başlıkta toplanan sunumlardan ilkini ‘Merkezi ısıtma ve sıcak su giderleri paylaşımı’ konulu sunumuyla Tayfun Karaca gerçekleştirdi. Karaca, hem apartman yöneticilerinin hem de dairede oturanların taşındıkları yerlerdeki izolasyona, bina ısıtması için kazan sistemine, boruların yalıtımlı olup olmadığına bakmaları gerektiğini belirterek konuşmasına başladı.

“NEFES ALINAMAZ HALDE”

Enerji ve enerji kaybının oldukça önemli olduğunun altını çizen Karaca, “Ülkemizde enerjinin yaklaşık yüzde 75’ini ithal ediyoruz. Enerji giderlerimiz toplam harcamalarımızın yüzde 16’sı ve binalarda harcanan enerji oranı yüzde 35. Bu enerjinin ise yüzde 85’i ısıtma ve soğutmaya gidiyor.” dedi.

Türkiye’de şehirlerin 4’te 3’ünün nefes alınamaz halde olduğunu vurgulayan Karaca, bu sorunlara panzehir olarak ilk atağın Kyoto Protokolü ile yapıldığını söyledi. Kyoto Protokolü, 1997 yılında imzalanan, uluslararası hukuki bağlayıcılığı açısından 2005 yılından itibaren geçerli olan, ülkelerin küresel ısınmayı tetikleyen sera gazlarını yüzde 5 oranında azaltmayı taahhüt ettikleri bir anlaşma. Kyoto’dan sonra Paris İklim Anlaşması da bu konudaki uluslararası protokollerden bir tanesi. Bu anlaşma da 195 ülke tarafından imzalanmış bir ortaklık.

“Binalardaki ısı kaybı en büyük problemimiz” diyen Karaca, “Tuğla binalarda yetersiz izolasyonlara gidildi. Dış cephe izolasyonunda malzemenin toplama etkisi yüzde 5 civarında. Ucuz olsun diye hem izolasyonlar hem yalıtımlar kötü yapılıyor.” diye konuştu. Karaca son olarak bu konudaki yönetmelik ve yasaları örnek gösterdi.

APARTMAN YÖNETİCİSİ NASIL OLMALI?

İkinci sunumu ‘Bina yönetimi, ortak yaşam kültürü ve yasalar’ başlığında Ozan Özen gerçekleştirirdi. Özen konuşmasına site yönetiminde temel sorunlar ve çözüm önerilerini sunarak başladı. Yönetici tanımı yapan Özen, “Yönetici bir örgütte arabuluculuk işlevini yerine getirir, politikacıdır, diplomattır ve en önemlisi sorun çözücüdür. Kaynakları, en uygun ve en etkili şekilde koordine etmek onun sorumluluğundadır.” dedi.

Kat mülkiyeti, kat maliki, ortak alanlar hakkında yasa ve yönetmeliklerden bilgileri paylaşan Özen, bir apartmandaki yönetim organını sinevizyona yansıtarak anlattı. Özen her yöneticinin sahip olması gereken özellikleri ise şöyle sıraladı: “Güvenilir olmak, saygın ve sevimli olmak, adil ve şeffaf olmak, yeterli bilgiye sahip olmak, sağduyulu olmak.”

Özen’in ardından son sunumu ise ‘Asansör periyodik kontrolleri ve bakımları’ konusunda Aydın Arat gerçekleştirdi. Kontroller hakkında usül ve esasları örnek gösterildi ve yapılması gerekenler sıralandı. Panel soru cevap kısmının ardından sona erdi.