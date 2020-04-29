En az çocuk Kadıköy’de yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “İstanbul’un Çocukları” araştırması yaptı. 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Sultanbeyli’de, en az çocuk ise Kadıköy’de yaşıyor. Araştırmaya göre Kadıköy’ün nüfusunun yüzde 14,2’si çocuklardan oluşuyor. Bu oran kız ve erkek çocuğu dağılımında ise yüzde 16,2 erkek çocuğu iken, yüzde 12,6 kız çocuğundan oluşuyor.
Kadıköy’de 0-4 yaş aralığında 18 bin 740, 5-9 yaş aralığında 18 bin 996, 10-14 yaş aralığında 19 bin 293 olmak üzere toplam 57 bin 29 çocuk yaşıyor.
OKULLAŞMA ORANI AZALIYOR
Araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından biri de okullaşma oranı. Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı 2018 verisine göre yüzde 39,1 iken, İstanbul’da bu oran yüzde 33,2. İlk ve orta eğitimde net okullaşma oranlarında İstanbul, Türkiye’nin önünde yer alıyor. İlkokulda net okullaşmada, Türkiye’de yüzde 91,9, İstanbul’da yüzde 93,1 oranı yakalanmış durumda. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye’de yüzde 84,2, İstanbul’da ise yüzde 88,8. İlkokuldan ortaöğretime geçişte net okullaşma oranı hem Türkiye’de hem de İstanbul’da azalıyor.
1425 ÇOCUK EVLENDİRİLDİ
Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da 2018 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı bin 425 iken, bu çocukların bin 352’si kız, 73’ü erkek. Türkiye’de ise aynı dönemde, toplam 21 bin 808 çocuk evlendirilmiş iken, bu çocukların 20 bin 779’u kız, bin 29’u erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adölesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul’da binde 4,1, Türkiye genelinde ise binde 9,5 olarak gerçekleşti.
Araştırmanın ilgi çeken diğer sonuçları şöyle:
- İstanbul'da ayrı odası olan çocukların olduğu hanehalkı oranı %56,9 iken, Türkiye genelinde bu oran %53,3.
- İstanbul'daki küçük çocukların %83'üne annesi, %9,6'sına anneannesi ya da babaannesi, %1,3'üne bakıcı, %0,8'ine ise akraba veya komşusu bakıyor. Çocukların %4,3'ü kreş veya anaokuluna giderken %0,9'u ise birden fazla gündüz bakımında yer alıyor.
- Türkiye'de koruyucu aile sayısı 5 bin 967 iken İstanbul'da 623 koruyucu aile bulunuyor.
- Türkiye’de beş yaş altı ölüm hızı binde 11,4 iken, İstanbul’da bu oran binde 9,1.
- İstanbul’da 2019 yılında doğum yeri yurtdışı olan çocuk sayısı 141 bin 362, Türkiye’de ise 557 bin 158 oldu. Türkiye’deki 330 bin 637 yabancı uyruklu çocuğun ise 92 bin 286’sı İstanbul’da yaşıyor.