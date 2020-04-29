İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi’nin yaptığı araştırmaya göre en az çocuk Kadıköy’de yaşıyor. İstanbul, okul öncesi okullaşmada Türkiye’nin gerisinde yer alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “İstanbul’un Çocukları” araştırması yaptı. 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Sultanbeyli’de, en az çocuk ise Kadıköy’de yaşıyor. Araştırmaya göre Kadıköy’ün nüfusunun yüzde 14,2’si çocuklardan oluşuyor. Bu oran kız ve erkek çocuğu dağılımında ise yüzde 16,2 erkek çocuğu iken, yüzde 12,6 kız çocuğundan oluşuyor.

Kadıköy’de 0-4 yaş aralığında 18 bin 740, 5-9 yaş aralığında 18 bin 996, 10-14 yaş aralığında 19 bin 293 olmak üzere toplam 57 bin 29 çocuk yaşıyor.

OKULLAŞMA ORANI AZALIYOR

Araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından biri de okullaşma oranı. Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı 2018 verisine göre yüzde 39,1 iken, İstanbul’da bu oran yüzde 33,2. İlk ve orta eğitimde net okullaşma oranlarında İstanbul, Türkiye’nin önünde yer alıyor. İlkokulda net okullaşmada, Türkiye’de yüzde 91,9, İstanbul’da yüzde 93,1 oranı yakalanmış durumda. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye’de yüzde 84,2, İstanbul’da ise yüzde 88,8. İlkokuldan ortaöğretime geçişte net okullaşma oranı hem Türkiye’de hem de İstanbul’da azalıyor.

1425 ÇOCUK EVLENDİRİLDİ

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da 2018 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı bin 425 iken, bu çocukların bin 352’si kız, 73’ü erkek. Türkiye’de ise aynı dönemde, toplam 21 bin 808 çocuk evlendirilmiş iken, bu çocukların 20 bin 779’u kız, bin 29’u erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adölesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul’da binde 4,1, Türkiye genelinde ise binde 9,5 olarak gerçekleşti.

Araştırmanın ilgi çeken diğer sonuçları şöyle: