Eğitim Mahallesi’ne yeni park

Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahallesi muhtarlığının yanına yaptığı küçük parkla semte yeni bir yeşil alan kazandırdı

Kadıköy Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İlçe sakinlerinin istek ve beklentileri de dikkate alınarak yapılan parklar arasına geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha katıldı. Eğitim Mahallesi Narlıbahçe Sokak’ta muhtarlık binasının yanına yapılan yeni park, beton binalar arasında insanların oturup dinlenebileceği sessiz ortam sunuyor.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 aydan bu yana hizmet veren parkta çocuk oyun alanı, banklar, spor aletleri ve çiçeklerin de bulunduğu yeşil alan bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri diğer parklarda olduğu gibi küçük cep parkının da rutin bakımlarını aksatmıyor.

Narlıbahçe Sokak’ta, içinde Kadıköy Belediyesi tarafından yeni yapılan muhtarlık binasının da bulunduğu yaklaşık 200 metrekare arsaya küçük bir park yapılması için belediyeye başvurduğunu söyleyen Kadıköy Eğitim Mahallesi Muhtarı Sebahattin Güven, “Kadıköy Belediyemiz bu talebimize hemen olumlu cevap verdi ve küçük de olsa mahalleliler olarak yararlanabileceğimiz bir yeşil alanımız oldu. Mahallemizde 4 parkımız var. Çocuklarımız burada oynuyor. Mahalle sakinleri de çok memnun kaldı. Kadıköy Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.