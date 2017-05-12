DÜNYADA BİSİKLETLİ HAYAT

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulama örneklerine bisikletli ulaşım uygulamaları ile devam ediyoruz

BİSİKLET ŞEHRİ FERRARA

Bisiklet kullanımı yüzde 6 civarında olan İtalya’da, Ferrara şehri uyguladığı bisiklet politikası ve eylem planları ile yüzde 32’lik bir bisiklet kullanım oranına sahip. Bisiklet kullanım oranının bu kadar yüksek olması bir tesadüf değil, uygulanan yerel yönetim politikaları sayesinde bu oran yakalanmış. İşte bunlardan bir kaçı:

Bicicard

Proje kapsamında Ferrera kentine gelen turistlerin şehir girişlerinde arabalarını bırakarak bisiklet kiralamalarını sağlayan bir kart sistemi geliştirilmiş. Kartın kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, turistlere şehirde bulunan dükkân, alışveriş merkezi, restoran ve otellerde indirim kampanyası uygulanıyor.

Ricicletta

Proje kapsamında kullanılmayan eskimiş bisikletlerin yerel yönetime teslim edilerek yenilenmesi ve tekrar hizmete sunulması sağlanmış.

Biciplan

Bisiklet Eylem Planı kapsamında 1998 yılında; ulaşım master planına bisiklet ile ulaşım entegre edilmiş. Ayrıca projenin yaygınlaştırılması amacıyla haftanın 1 günü Belediye Başkanı ve danışmanlar işe bisiklet ile gitmeye başlamış.

BİSİKLET YOLLARIYLA RİO DE JANEİRO

Rio de Janeiro, şehir içine tam 450 km bisiklet yolu yapılmış. Bisiklet paylaşım sistemini, 60 paylaşım istasyonuyla 600 bisikleti, şehrin her yanına kurmuş. SAMBA (Sistema de Bicicletas Públicas – Public Bicycle System) adı verilen sistem ve bisiklet yollarının genişliği sayesinde Rio de Janeiro ulaşım amaçlı bisiklet kullanılan dünyanın ilk 20 şehri arasına girmiş.

PAYLAŞIMLI E-BİSİKLET SİSTEMİ: MADRİD

BiciMAD Madrid’in kamuya açık elektrikli bisiklet kiralama sistemi ve standart paylaşımlı bisiklet sistemleri ile benzer çalışma prensiplerine sahip. Madrid, bu sistemin etkin ve yaygın biçimde kullanılan ilk örneğini 2014 yılında hayata geçirmiş. Onu diğer paylaşımlı bisiklet sistemlerinden ayıran özelliği, bisikletlerin insan gücüne ek olarak sahip oldukları elektrik motoru aracılığıyla kullanıcıya destek olması. Bu sistem sayesinde kullanıcıların daha az güç ile daha uzun mesafeler kat edebilmesi mümkün hale geliyor. Sürdürebilirlik açısından değerlendirildiğinde ise, karbon salınımı ve çevresel gürültünün azalmasına destek oluyor. 7 gün 24 saat hizmet sunan BiciMAD, kullanıcılara daha uygun fiyatlara daha esnek seyahat imkânı sunuyor.

LÜKSEMBURG’DA BİSİKLETLİ YAŞAM

Lüksemburg’da 600 km bisiklet yolu mevcut, bunun 40 km’lik bölümü şehir merkezinde ve ulaşım amaçlı olarak yapılmış. Bisiklet yollarının tamamı şehir içinde ve dışında birbiriyle bağlantılı olacak yapılıyor.

Ülke genelinde tüm tren ve otobüslerde bisiklet taşınabiliyor ve bunun için herhangi bir ek ücreti yok. Bisiklet-toplu taşıma entegrasyonunu artırmak için tüm tren garlarında M Box adı verilen, kafes şeklinde bisiklet parkları hizmete sunulmuş.

Şehir merkezinde birbirinden 300-400 metre aralıklarla yerleştirilmiş 75 istasyonda yaklaşık 650 bisiklet, şehir içinde kısa mesafeli ulaşımda herkesin bisiklet kullanması için planlanmış.

LİSBON BİSİKLET DOLAPLARI – PORTEKİZ

Bisikletli ulaşıma örnek uygulamalardan biri de Portekiz’in Lisbon kentinde uygulanıyor. Bisiklet dolapları sayesinde bisikletinizi güvenli bir şekilde park edip ne yapmak isterseniz yapıyorsunuz.

Dolapların içine bisikletinizi koyuyorsunuz ayrıca içeride elbise asmak için askı ve çeşitli eşyaları koymak için de bölümlerde var. Bisikletinizi koyup kapısını kilitleyip gittiğiniz bisiklet dolapları ücretsiz.