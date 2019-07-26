YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlarken, Kadıköylü eğitim uzmanı Yeşim Kirman’a “doğru tercih nasıl yapılır?” diye sordu

Öğrencilerin yaklaşık bir yıl süren üniversiteye giriş maratonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz hafta Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları tercihlerini yapmaya başladı. Öğrenciler, farklı puan türleri ve sıralama sonuçlarıyla 24 tercih yapma hakkına sahipler. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan tercihler, 29 Temmuz Pazartesi gecesi son bulacak. Tercihini yapan öğrenciler, bu süre zarfında tercihlerini değiştirme hakkına da sahipler.

Tercih döneminde öğrenci ve velileri “doğru tercih nasıl yapılır?” sorusu bir hayli meşgul ediyor. Her yıl binlerce aday, iyi bir dereceye sahip olmasına rağmen yaptığı yanlış tercihler yüzünden üniversiteye giremiyor. Gazete Kadıköy olarak eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve yazdığı yazılarla bilinen, birçok okula ve öğrenciye danışmanlık yapan Kadıköylü eğitim uzmanı Yeşim Kirman ile doğru üniversite tercihinin nasıl yapılması gerektiğini konuştuk.

Öğrencilerin tercih yaparken kendilerine sorması gereken ilk soru nedir?

Aslında öğrencilerin tercih sırasında değil lise öğrenimi boyunca kendilerine sorması gereken sorular var. Meslekleri ve üniversiteleri geniş zamana yayılmış şekilde tanımalı, kendi yetenek, ilgi ve becerileriyle uyumlu olup olmadığını anlamaya çalışmalı, mümkünse iş deneyimi yaşayarak o mesleğin kendilerine uygun olup olmadığını tespit etmeliler. Ama ne yazık ki bunu yapabilen aday sayısı oldukça az. Genellikle yapılan 10-15 gün gibi kısa bir zaman aralığında hayatlarını etkileyen bu çok önemli kararı vermeye çalışmak, bu da oldukça stres yaratıyor.

“ÜNİVERSİTEYE GÖRE BÖLÜM SEÇİLMEMELİ”

Öğrencilerin tercih zamanında sıklıkla yaptığı yanlışlar neler?

İstediği üniversiteye girebilmek için asla istemediği bir bölümü yazmamalılar. Her öğrencinin hayalini kurduğu bazı üniversiteler vardır. Sırf o üniversitede okumak için daha önce hiç düşünmediği, hiçbir şey bilmediği bir bölümü tercih listesine eklememeliler. Bu durumda hayallerindeki üniversitede puanının yettiği bölümde okurken mutsuz olacak, istemedikleri bir mesleği ömürleri boyunca yapmak zorunda kalacaklar. Bir diğer hata da adayların hayalini kurduğu bölümden daha yüksek bir puan aldığında “puanım boşa gitmesin” diye daha önce hiç düşünmediği bir bölümü yazıp kazanması oluyor. İstemedikleri ve mutsuz oldukları bir bölümde okumak ve istemedikleri bir işi yapmak zorunda kalıyorlar.

BUNLARA DİKKAT!

Öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmesi gereken şeyleri sıralar mısınız, öncelemesi gereken kriterler neler olmalı?

Kazandığında gitmeyecekleri hiçbir bölümü listelerine eklememeliler. Hiç düşünmedikleri bir bölümü yazıp kazandıklarında, kayıt yaptırmasalar bile bir sonraki sene için puanları düşecektir. Ya hiç istemedikleri bir bölümde okumaya devam edecekler ya da düşen puanı telafi etmek için çok yoğun bir çalışma yapmaları gerekecektir. Kampüsünü ziyaret etmedikleri, öğretim kadrosunu, derslerini incelemedikleri, orada okuyan kişilerle tanışmadıkları hiçbir bölümü listelerine eklememeliler. Yabancı dil, çift ana dal, yan dal, dikey geçiş, yurt dışı olanaklarını incelemeli, geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak, meslek hayatında fark yaratmalarını sağlayacak ortamlar sunacak üniversiteleri tercih etmeliler.

Sizce öğrenciler devlet üniversitelerini mi yoksa vakıf üniversitelerini mi öncelikli olarak tercih etmeli?

Bu tamamen kişisel bir tercih ve adayın bütçesine bağlı. Çok iyi eğitim veren devlet üniversitelerimiz olduğu gibi uluslararası düzeyde eğitim veren vakıf üniversitelerimiz de mevcut. Burada seçim yaparken üniversiteleri çok detaylı incelemeliler. Vakıf üniversitelerinin tanıtımlarından etkilenerek hiç düşünmedikleri ya da kendilerine uygun olmayan bölümleri yazmamalılar. Bazı vakıf üniversiteleri kendilerine öğrenci çekebilmek adına yeni açılan veya çok talep almayan bazı bölümleri için özel burs ya da farklı avantajlar sunabiliyorlar. Tanıtımlarını da çok etkileyici yapıyorlar. Bu da adaylara çok cazip gelebiliyor, birden akıllarında olmayan bambaşka bir alana kayabiliyorlar. Uzun vadede bu da olumsuz sonuçlara yol açıyor.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Şu an popüler olmayan fakat yakın gelecekte popülaritesi artacak “geleceğin meslekleri” nelerdir?

Teknolojik ilerlemeler, demografik değişiklikler, hızlı kentleşme, küresel ekonomi güçlerindeki değişim, kaynakların azalması ve iklim değişikliği gibi etmenler geleceğin iş hayatını ve mesleklerini de etkileyecek. Otomasyon, robotların kullanımı ve yapay zekâ, işlerin hem yapısını hem de sayısını çok ciddi bir şekilde değiştirecek. Yaşam ömrünün uzaması iş modellerini, emeklilik maaşlarını da etkileyecek. Tam zamanlı yerine esnek zamanlı çalışma olanakları artacak, proje bazlı çalışmalar öne çıkacak. Alternatif enerjiye yönelik yeni meslekler ortaya çıkacak, ürün tasarımı, atık yönetimi ve yeniden kullanım alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak üzere yeni mühendislik süreçleri geliştirilecek. Geleneksel enerji endüstrileri ve oralarda çalışan insanlar yeniden bir yapılanmanın içine girecekler. Dikey çiftçilik, robot tamirciliği, robotik sorunlar avukatlığı, gen terapistliği, siber terör uzmanlığı, hologram ilişkileri yöneticiliği, yapay zeka pazarlamacılığı gibi yepyeni meslekler hayatımıza girecek.

Bölüm tercih ederken bu öngörüleri dikkate almak faydalı olacaktır. Şu andaki popülerlik ve ihtiyaca göre değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlanmak en iyisi olacaktır. Ayrıca böyle bir geleceğe hazırlayabilecek bir üniversiteyi de tercih etmek önemli olacaktır.

KADIKÖY’DEKİ ÜNİVERSİTELER

Tercihinizi Kadıköy’de bulunan bir okuldan yana kullanmak istiyorsanız sizi bir çok seçenek bekliyor. İşte o seçenekler:

Marmara Ümiversitesi

Marmara Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına dağılmış 9 yerleşkede faaliyet göstermekte. Bunlardan Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Kartal yerleşkeleri Anadolu yakasında, Bahçelievler, Sultanahmet yerleşkeleri ise Avrupa yakasında..

Toplam 617.782,9 m² olan yerleşkeler içinde alan itibarıyla 153,3 dönümle en büyük alan Kadıköy’de bulunan Göztepe Yerleşkesi… Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem’de, hukuk fakültesi ise Haydarpaşa’da yer alıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sanılanın aksine devlet üniversitesi olan Medeniyet Üniversitesi, 2010 yılında Fikirtepe’de kuruldu. ‘Yenilikçi,’ ‘Girişimci’, ‘Toplum ve Medeniyet Odaklı’, ‘Uluslararası’ ve ‘Araştırma Odaklı’ olarak beş temel esas üzerine kurulan üniversite, 10 fakülte, 2 yüksekokul ve 1 enstitü ve 14 uygulama ve araştırma merkezi ile 5 ofis ve 8 koordinatörlükten oluşmakta ve e-5’in hemen kenarında yer alıyor.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi, Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesi. Hasanpaşa’da yer alan okul öğrencilerine çift yabancı dil ve çift diploma ile mezun olma imkanı sunarken, ulusal ve uluslararası alanda önemli bilimsel başarılara imza atıyor.

Okan Üniversitesi

Ana kampüsü Tuzla’da yer alan Okan Üniversitesi’nin Kadıköy’de dekampüsü olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız söyleyelim: Okan Üniversitesi Uzunçayır Caddesi’nde yer alan Kadıköy kampüsünde 28 bölümle hizmet veriyor.