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Dijital çağ ve iletişim

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ufak Tefek İletişim Söylemleri” seminerinde iletişimin evrilmesi üzerinde duruldu

Dijital çağ ve iletişim
Gazete Kadıköy

Çağla ÇELİK

Kadıköy Belediyes Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Ufak Tefek İletişim Söylemleri” semineri verildi.  Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahu Alpaslan’nın konuşmacı olduğu seminerin konusu “İletişimin Evrimi” oldu. İnternet bağımlılığı, akıllı nesneler, iletişim modelleri ve dijital çağ konularının baz alındığı bu konuşmada,  bireysel ilişkilerimizin de içine giren teknolojik etkilerin iletişimi nasıl etkilediği anlatıldı. 31 Ocak Perşembe günü gerçekleşen ve iki oturumdan oluşan seminere Yeditepe Latin Stars dans ekibi de konuk oldu.

BAKAN İNSAN MODELİ

Dr.Ahu Alpaslan, “Düşünüyorum, öyleyse varım yerine; resmimi gösteriyorum, öyleyse varım veya cik cik tweet atıyorum, öyleyse varıma geçtik. Varoluşun bilincine düşünerek  varan insan modelinden, tamamen varoluşun bilincine bakan insan profillerine geçtik.” dedi. İkinci oturumda ise dijital çağın bireysel ilişkilerimizi etkilemesi üzerinde duran ve ikili ilişkiler için iyi bir iletişim modelinin tanımını yapan Alpaslan, “ Arkadaşlarımızla yaptığımız özçekimde, insanların yüzde 99,8’i ilk kendine bakıyor. Buna ego diyoruz. Ego varlığımızın ateşi ve hayatta kalma arzumuzdur. Bu yüzden ego vücut ısısında olmalı. İyi bir iletişim içinse ego ile empati dengeli olmalı.” diye belirtti.

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