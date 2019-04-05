“Digigether” TAK’ta

Türk ve mülteci sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan “Together” serisinin üçüncüsü “Digigether”, 2-11 Nisan tarihleri arasında TAK Kadıköy’de gerçekleşiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen çalıştaya 5 Türk ve 5 mülteci sanatçı katılıyor. Mimar Kerim Kürkçü küratörlüğünde yürütülen projenin atölye ayağı TAK Kadıköy’de, sergi ayağı ise UNIQ Gallery’de gerçekleşiyor. TAK Kadıköy’ü 10 gün boyunca bir üretim ve paylaşım mekanı olarak kullanacak sanatçılara, yeni medya sanat yapıtlarıyla yurt içinde ve yurt dışında tanınan ha:ar (Hande Şekerciler ve Arda Yalın) bilgisayar ile görüntü üretimi teknolojileri ve veri görselleştirme teknikleri üzerine eğitimler verecek. Eğitimde Z-Brush, Cinema 4d, X-Particles, Arnold gibi yazılımlar, 3 boyutlu yazıcılar ve Türkiye’ye ilk kez bu eğitim için getirilen Gyroscope sensör tabanlı, devinimli hareket yakalama sistemi (Mocap) Rokoko Smart Suit kullanılarak hareketin, sesin hatta matematik formüllerinin sanat eserlerine nasıl dönüştürülebileceği tartışılacak.

Sanatçılar ve sanat uzmanları arasında sanatsal iletişim ve paylaşım kadar, gelecek dönemde olası iş birlikleri için fırsat yaratma amacıyla yola çıkılan projede, kişisel birlikteliklerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temalar beslenerek sürdürülebilirlik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Digigether atölyesi 2 Nisan - 11 Nisan tarihleri arasında TAK Kadıköy’de çeşitli eğitim ve davetli söyleşileriyle gerçekleşiyor.

UNIQ Gallery’de sergilenecek Digigether projesi 19 Nisan - 5 Mayıs arasında ziyaret edilebilir.

2016 ve 2017 yıllarında ‘Together’ ismiyle gerçekleştirilen iki çalıştaydan sonra İstanbul sanat atmosferini soluma fırsatı bulan mülteci sanatçılar, süreç içinde karma sergilere katılıp mülteci topluluklarını temsil ettiler.