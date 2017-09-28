Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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Darüşşafaka bağışçısı Paker anıldı

Darüşşafaka bağışçısı Paker anıldı
Gazete Kadıköy

Çetin YAPICI

Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans arsasının bağışçısı Kadıköylü hayırsever Türkan Paker vefatının 16. yılında Darüşşafaka Cemiyeti’nin Bostancı Şenesenevler rezidansında törenle anıldı. Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’ın konuşmasıyla başlayan törene, Türkan Paker’in burs vererek okuttuğu Şişli Eftal hastanesinde doktor olan Filiz Tüysüz de katıldı.  Tüysüz, Darüşşafaka’ya eğitimine verdiği katkıları için teşekkür etti.

Darüşşafaka’nın vasiyet ve rezidans bağışçısı Türkan Paker, 16 Nisan 1924 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi. Paker Darüşşafaka ile 1980’li yıllarda tanıştı. 1983 yılında ise Şenesenevler Rezidans’ın arsasının mülkiyetini Cemiyet’e bağışladı. Vasiyeti ile vefatından sonra tüm mal varlığını Cemiyet’e bırakmış olan Paker aynı zamanda Yakacık Rezidansı’nın da bağışçılarından biri.

1863’te dönemin ileri gelen devlet adamlarından Yusuf Ziya Paşa ve dört yakın arkadaşı tarafından kurulan Darüşşafaka’da bugün, 68 ilden 954 öğrenci, tam burslu ve yatılı eğitim görüyor. Annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz ve yetenekli öğrencileri Türkiye genelinde düzenlediği sınavlarla seçen Darüşşafaka, öğrencilerine ortaokuldan üniversiteye kadar burs desteğini sürdürüyor. 150 yıldır Tolga Aşkıner, Tekin Aral, Adnan Sokullu, Mahmut Cûda gibi değerli insanlar yetiştiren Darüşşafaka’nın öğrencileri’nin yüzde 70’i Anadolu’dan geliyor.

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