Danilo Şef: “Kalbe giden yol mideden geçer”

“Elin Oğlu” ve “Masterchef” programlarıyla adını duyuran ünlü İtalyan şef Danilo Zanna Kadıköy’de imza gününe katıldı

Simge KANSU

Son zamanlarda katıldığı programlarla adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, “Danilo İle Mutlu Tarifler” adlı kitabının imza günü dolayısıyla Kadıköy’deydi. 2 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddesbostan Kültür Merkezi- Kırmızıkedi Kitabevi’nde sevenleriyle buluşan ünlü İtalyan şefin imza gününe Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danilo Zanna hayranlarıyla hem sohbet etti hem de kitaplarını imzaladı.

“ÖZEL TARİFLER YER ALIYOR”

Tek başına çıkardığı ilk kitap olduğunu belirten İtalyan şef Danilo Zanna “Yer alan tariflerin büyük bir çoğunluğu İtalyan mutfağı, fakat içerisinde Türk mutfağına ait özel tarifler de yer alıyor. Zaten tarifini verdiğim yemeklerde kullanılan malzemelerin hepsi Türkiye’de mevcut. Özel İtalyan peynirleri vb. malzemeler kullanmak istemedim. Çünkü bu kitap Türkiye için yazıldı ve ben herkesin yararlanmasını istedim. İnsanlar mutfakta yemek pişirirken malzemelerin hepsine ulaşması benim içinde çok önemli.” dedi.

Kitap üzerinde iki sene çalıştığını söyleyen Zanna, “İşlerimin yoğunluğundan dolayı kitabı tamamlamaya pek vakit bulamıyordum. Fakat kısa sürede toparlayıp yazdım. Okurlarımızdan güzel dönüşler alıyorum insanlar tariflerden mutlu ve memnun. Türklerin güzel bir lafı var ‘kalbe giden yol mideden geçer’ ben bu kitapta bu sözü cevaplamaya çalıştım. Benim geçti ve geçmeye devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

HAYRANLARIYLA BULUŞTU

İtalyan şefe kitap imzalatan ve kitabında zengin tarifler olduğunu belirten Ümit Akın “Kendisi çok sevdiğimiz bir insan. Sıcak kanlı ve sempatik olmasının yanı sıra İtalyan mutfağına hakim bir insan. Ben İtalyan mutfağını severim o yüzden kitabımı imzalatmak istedim.” ifadelerini kullandı.

Danilo şefe hayranlığını dile getiren Özge Gücüyener, “Danilo şefi çok seviyorum. Sırf onu görmek için geldim. Kitabı aldım ve hemen okumaya başladım. İçerisinde yer alan tarifler çok pratik. Malzemelerin kolay ulaşılabilir olduğunu fark ettim ve yemekler gerçekten çok hafif duruyor. Türklere çok uygun bir kitap olmuş. Eve gider gitmez tarifleri uygulamayı düşünüyorum” dedi.