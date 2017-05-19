Daha iyisi için dünyayı geziyorlar!

Mustafa Aykın İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Erasmus+ Programı kapsamında 4 farklı ülkede bulunan okullarda dezavantajlı öğrenciler için incelemede bulunacak

Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Mustafa Aykın İlkokulu, başvurusu sonucunda Avrupa Komisyonundan sağlanan hibe ile Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen, 2017 yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında “Embracing Everyone” (Sosyal İçerme) konulu projeye ortak oldu. İngiltere’nin koordinatörlüğünde 2017-2018 yılları arasında uygulanacak proje kapsamında İtalya’ya giden öğrenci ve öğretmenler, Slovenya ve Romanya’ya da giderek farklı özelliklere sahip çocukların birbirleriyle karşılaşmaları ve bir arada olmalarının yöntem ve tekniklerini geliştirerek, yerinde gözlem yapacaklar.

RAPOR MEB’E SUNULACAK

Her ülkenin tarihi, folkloru, şarkıları, sınıf içi uygulanan etkinlikler ve yöntemlerin tanıtıldığı projede temel amaç, sosyal ortamdan dışlanan engelli, mülteci, öğrenme güçlüğü çeken, sosyoekonomik seviyesi düşük öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalmamaları için yapılan farklı uygulamaları paylaşmak.

Sosyal dışlanmaya maruz kalan kesimlerin, sosyal içerme ile tekrar topluma kazandırma teknik ve yöntemleri geliştirilmeye çalışıldığı proje sonunda, kazanımların ve gözlemlerin yer aldığı rapor Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.

SIRADA SLOVENYA VAR

Okul Müdürü Meral Kurulay’ın aktardığı bilgilere göre, ilk toplantı 20-27 Kasım 2016’da İngiltere’nin Yorkshire kentinin Kirkbymoorside Kasabasında gerçekleşmiş. Okul Müdürü Meral Kurulay ve Sınıf Öğretmeni Gülçin Özbey’in katıldığı toplantıda, belirlenen takvim doğrultusunda Kurulay, Özbey, Sınıf Öğretmeni Barış Akyol ve dört öğrenci İtalya’nın Fossacesia şehrinde diğer ülkelerin öğretmenleriyle birlikte gözlemlerde bulunmuşlar.

Kurulay’ın aktardığına göre, diğer buluşmalar 2017 Mayıs ayında Slovenya’da, Kasım ayında Romanya’da, 2018 Nisan ayında Türkiye’de yapılacak. Sonuç toplantısı ise Mayıs ayında İngiltere’de.

“KÜLTÜREL TEMAS ÇOK ÖNEMLİ”

Gazetemize konuşan Okul Müdürü Meral Kurulay, karşılıklı kültürel etkileşimin ve bilgi alışverişinin projeye dâhil olan bütün okullara büyük faydalar sağlayacağını düşündüğünü belirtirken, İngiltere ve İtalya tecrübesi ile ilgili şunları söyledi: “İngiltere’deki Okul Müdürü Veronica Hanımın otizmli çocuklar için geliştirilmiş bir eğitim modeli sunumundan çok etkilendim. Renkleri kullanarak okuma-yazma ve beraberinde bazı bilgileri çocuklara aktarıyorlar. İngiltere’de ve İtalya’da gördüğümüz, bizim de uyguladığımız Eko-okul projelerini gözlemleme fırsatı bulduk. Bu konuda kendimizi geliştirmemize katkı sunacağını düşünüyorum. Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili ortak çalışmalarımız olduğunu fark ettik.”

İtalya tecrübesi ile ilgili konuşan sınıf öğretmeni Gülçin Özbey ise kültürel temasın çocuklar için çok önemli olduğunu fark ettiklerini belirtirken, “Okulları gözlemledik. Eğitim sistemlerimizi karşılaştırdık. Bilgi alışverişlerinde bulunduk. Okullardaki engelli öğrencilerle yapılan çalışmalar çok etkileyiciydi. Bu çocuklar Akademik olarak başarılı olmasalar bile müzik ile okula dâhil edilmişlerdi. Konser veren engelli öğrencilerden birinin mutluluğu ise görülmeye değerdi” dedi.