Cumhuriyet marşlarını yaşatıyorlar

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri bünyesinde çalışmalarını yürüten Cumhuriyet Marşları Korosu, Cumhuriyet Bayramı’nda herkesi hep birlikte şarkı söylemeye çağırıyor

Cumhuriyet Marşları Korosu, 2016 yılında Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri bünyesinde kuruldu. Fikrin sahibi ise Kadıköy Anadolu Lisesi’nden emekli Edebiyat öğretmeni Pervin Öztabağ. Pervin Hanım neden böyle bir koroya ihtiyaç duyduğunu şöyle açıklıyor: “Son zamanlarda ulusal bayramlarımıza büyük bir müdahale vardı. Eğer Kadıköy’de yaşamıyor olsak bayramlarımızı yaşama şansı bulamayacaktık. Bu durum bizi düşünmeye itti ve dedik ki sadece şikâyet edip oturmayalım, bunu değiştirecek bir sesimiz olsun, ses verelim dedik. Bu sesi de yaşatacak olan bir koromuz olsun istedim.”

Şu an yaklaşık 40 üyesi bulunan koro, kurulduğu günden beri resmi ve ulusal bayramlarda ya da anma günlerinde konserler veriyor. Koronun şefi, müzik öğretmeni Selçuk İşcan, “Eğlenceye yönelik değil eğitsel bir koroyuz. Bir kitabımız var, marşlardan oluşan. O kitaptan çalışıyoruz ve isteyenlere de bu kitabı veriyoruz. Amacımız yurt genelinde herkesin bu marşları söyleyebilmesi.” diyor ve ekliyor: “Bizim en çok istediğimiz Kadıköy’de Atatürk Anıtı önünde kutlama töreni olduğunda hep birlikte tüm halkımızla bu marşları söyleyebilmek. Katılımın çok olmasını istiyoruz.”

1.ORDU’DAN BANDO



Ulusal bayramlarda, törenlerde çoğunlukla Kadıköy’deki Atatürk Anıtı önünde konser veren bu koroya bir de bando eşlik ediyor. Sekiz kişilik bu bando da Pervin Hanım’ın aktardığında göre 1. Ordu’dan emekli askerlerden oluşuyor. Açık havadaki bu bando eşliğindeki coşkulu konserlerin yanı sıra Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi ya da Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu’nda kapalı mekân konserleri de oluyor. O zaman bandonun yerini Şef Selçuk İşcan’ın piyanosu alıyor ve marşlar piyano eşliğinde söyleniyor. Selçuk Bey, “Bizim için önemli olan bu marşların hep birlikte söylenmesi. Konserlerimizde marşların sözlerini seyircilere de dağıtıyoruz, böylece marşlarımızı hep birlikte söylüyoruz.” diyor.

İşcan ödüllü bir koro olduklarına da dikkat çekiyor: “Geçen yıl çok sesli korolar yarışmasına katıldık. Sansev’in yaptığı bu yarışmada, ‘koro-şef uyumu’ ödülü aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. Müziğin her yaşta yapılabileceğini gösterdik. 100’de fazla koro arasında 2 yetişkin korosu vardı ve biz ödüllendirildik.”

Koro üyesi, emekli eczacı Aytu Öcal da, yaş ortalaması yüksek olan koroya gençleri davet ediyor: “Koromuzda öretmenler, bankacılar, eczacılar, her türlü meslek grubundan insanlar var. Malum Atatürkçü olmamız, marşları sevmemiz bizi birbirimize bağladı. Repertuvarımızda hep marşlarımız var, daha sonra Atatürk’ün sevdiği şarkıları da ekleyeceğiz. İnsanlar birlikte şarkı söylemekten çok zevk alıyor. Her yaştan insanı bekliyoruz. Marşlarımız unutulmasın, genç kuşaklara da aktarılsın istiyoruz.”

Cumhuriyet Marşları Korosu çalışmalarını Barış Manço Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. Her pazartesi 14.00-16.30 arasındaki dersler herkese açık. Pervin Öztabağ, “Sesim kötü diye düşünmeyin, bizimle idealleri yakın olan herkese kapımız açık. Burası biraz da sosyalleşme alanı. Bazen öyle oluyor ki çalışma bitiyor ama kimse dağılmıyor. Gelin hem düşüncelerimizi paylaşalım hem marşlarımızı yaşatalım.” diyerek herkesi koroya davet ediyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Cumhuriyet Marşları Korosu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü 15.00’te Atatürk Anıtı önünde konser verecek. Konserde bando eşliğinde 10.Yıl Marşı, Hoş Gelişler Ola, Biz Atatürk Gençleriyiz, İzmir’in Dağlarında gibi pek çok sevilen marş, katılanlarla birlikte söylenecek.