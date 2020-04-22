Çocuklar tasarladı İBB yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın bir süredir yürüttüğü “İstanbul'un Çocukları Parklarını Tasarlıyor” projesinin ilk parkı bitti. Beykoz Akbaba Köyü Parkı, 23 Nisan'da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın başlattığı İstanbul’un Çocukları Parklarını Tasarlıyor Projesi ile oyun alanları, çocukların önderliğinde tasarlanıyor. Katılımcı belediyecilik anlayışı ile uygulamaya konulan projede, çocuklarda aktif vatandaşlık deneyiminin ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'un Çocukları Parklarını Tasarlıyor projesinin duyurusu, katılım esası ile muhtar, mahalleli, ilkokul ve ortaokul yönetimleri üzerinden açık çağrı ile gerçekleştirildi. Park çevresine posterler asıldı, muhtarlık yolu ile broşürler dağıtıldı.

100 ÇOCUK İLE ATÖLYELER YAPILDI

Ulaşılan 6-14 yaş arası toplam 100 çocuk ile katılım esaslı yöntemlerin uygulandığı atölyeler yapıldı. Atölye çalışmalarında şehir plancısı, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı gibi profesyonellerin kolaylaştırıcılığında, çocuklar, nasıl bir park istediklerine dair hayallerini anlattı.Park alanına giderek sorunları ve potansiyelleri, yerinde tespit etti.İhtiyaçları ve talepleri dile getiren çocuklar, çözüm önerileri geliştirdi. Maket atölyesi ile de çözüm önerileri tasarlandı.

22 NİSAN 13.30’DA ÇOCUKLAR İÇİN CANLI YAYIN

Atölyeden çıkan sonuçlarla Beykoz Akbaba Köyü Parkı, baştan sona yeniden yapılarak çocukların kullanımına hazır hale getirildi. Parka çocukların önerisiyle, 23 Nisan 100. Yıl Parkı adı verildi. Park, 22 Nisan'da temsili bir törenle açılacak, 23 Nisan'ın 100. yılı için 100 renkli balon uçurulacak. 13.30’da gerçekleşecek etkinlik, çocukların izleyebilmesi için @ibbyesilist instagram hesabından canlı yayınlanacak.