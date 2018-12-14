Çocuklar ahşaba şekil veriyor

Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Ahşap Oyuncak Atölyeleri’ne katılan çocuklar, kendi oyuncaklarını yaptı

Kadıköy Belediyesi’nin meclis kararıyla ekolojik yaşam merkezine dönüştürdüğü Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde çocuklar ve yetişkinler için atölye ve eğitimler başladı. Bu atölyelerin ilklerinden biri de Yeryüzü Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Ahşap Oyuncak Atölyeleri” oldu. Atölyeye katılan farklı yaş gruplarından çocuklar, tablet ve akıllı telefona dokunmak yerine kendi oyuncaklarını yapıyorlar.

KEDİLİ FARELİ OYUN

Atölye ile günümüz çocuklarını yeniden ahşapla ve doğayla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden eğitmen Hüseyin Varış, son yıllarda oyuncakların büyük bir çoğunluğunun plastikten yapıldığını ve bunun çocuklar için tehlikeli olduğunu vurguladı. Varış, “Bugün oyuncak yapımıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Bir kedi-fare oyuncağı var. Parçalarının bir bölümünü hazırladım. Geri kalan bölümünü de burada çocuklarla birlikte hazırlıyor ve montajını gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda piyasada plastik oyuncaklar yer alıyor. Kullanılan malzemenin, boyaların sağlıksız oluşu nedeniyle çocukların bu oyuncaklardan kaçınmaları gerekiyor. Bu konuda zaten devletin de araştırma ve çalışmaları var. Uygun olmayan oyuncakların satışını engellemeye çalışıyorlar.” dedi.

Ailelerin çocuklarını doğal ortamda oyun oynamaya teşvik etmelerinin önemli olduğunu dile getiren Varış, “Çocukların çoğu çok küçük yaşta bilgisayarla yakınlık kuruyor. Böyle olduğu zaman da sadece bilgisayarın başında sosyalleşebiliyorlar.”dedi.

ATÖLYEYE KATILIM İÇİN BAŞVURU ŞART

Ahşap Oyuncak Atölyesi belirli aralıklarla düzenleniyor. Bir dahaki atölye ise 15 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ancak bunun için ailelerin online başvuru yapması gerekiyor. Kemal Sunal Parkı Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki atölye ve etkinliklerin programını http://ekolojikyasam.kadikoy.bel.tr/ adresinden takip etmek mümkün.