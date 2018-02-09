ÇOCUK ŞENLİĞİ SÜRÜYOR

Kadıköy’ün çiçeği burnunda çocuk kültür merkezi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, şubat ayı boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kadıköy’ün çiçeği burnunda çocuk kültür merkezi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, şubat ayı boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kadıköy Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak hizmete açtığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde şubat ayında oldukça renkli etkinlikler var.

Ahşap boyama atölyesinden manga atölyesine pek çok atölyenin olduğu Çocuk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları ve seminerler de yapılacak.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin Şubat Ayı Programı şöyle:

10 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır. 5-8 Yaş Atölye 11.00

10 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 9- 13 Yaş Atölye 12.00

10 Şubat Cumartesi Manga Atölyesi 7-9 Yaş Atölye 12.00

10 Şubat Cumartesi Korsan Kardeş Çocuk Oyunu 13.00

10 Şubat Cumartesi Korsan Kardeş Çocuk Oyunu 15.00

10 Şubat Cumartesi Çocuk Hakları Atölyesi 12-14 Yaş Atölye 15.00

11 Şubat Pazar Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi 7-9 Yaş Atölye 14.00

14 Şubat Çarşamba Teknoloji Bağımlılığı 14.00

14 Şubat Çarşamba Aşk Olsun Şarkı Söylemeyene Konser 19.00

17 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır. 5-8 Yaş Atölye 11.00

17 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 9- 13 Yaş Atölye 12.00

17 Şubat Cumartesi Manga Atölyesi 7-9 Yaş Atölye 12.00

17 Şubat Cumartesi Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi Çocuk Oyunu 13.00

17 Şubat Cumartesi Romeo Ve Juliet Masalı Çocuk Oyunu 15.00

18 Şubat Pazar Heidi Çocuk Oyunu 13.00

18 Şubat Pazar Gelecek ve Çocuk Seminer 14.00

Konuşmacılar: Gazeteci, Eğitim Uzmanı Umay Aktaş Salman, Barış İçin Müzik Vakfı Koordinatörü Eren Topal

18 Şubat Pazar Bremen Mızıkacıları Çocuk Oyunu 15.00

21 Şubat Çarşamba ÇKM Sağlık Seminerleri 14.00

24 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 5-8 Yaş Atölye 11.00

24 Şubat Cumartesi Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 9- 13 Yaş Atölye 12.00

24 Şubat Cumartesi Manga Atölyesi 7-9 Yaş Atölye 12.00

24 Şubat Cumartesi Çılgın Profesör Ses Avcısı Çocuk Oyunu 13.00

24 Şubat Cumartesi Çılgın Profesör Ses Avcısı Çocuk Oyunu 15.00

25 Şubat Pazar Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi 7-9 Yaş Atölye 14.00