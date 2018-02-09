Haftalık Bağımsız Gazete 09 Şubat 2018
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ÇOCUK ŞENLİĞİ SÜRÜYOR

Kadıköy’ün çiçeği burnunda çocuk kültür merkezi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, şubat ayı boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak

ÇOCUK ŞENLİĞİ SÜRÜYOR
Gazete Kadıköy

Kadıköy’ün çiçeği burnunda çocuk kültür merkezi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, şubat ayı boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kadıköy Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak hizmete açtığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde şubat ayında oldukça renkli etkinlikler var.

Ahşap boyama atölyesinden manga atölyesine pek çok atölyenin olduğu Çocuk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları ve seminerler de yapılacak.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin Şubat Ayı Programı şöyle:

10 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır.         5-8 Yaş                     Atölye 11.00

10 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır        9- 13 Yaş                    Atölye 12.00

10 Şubat Cumartesi     Manga Atölyesi                                  7-9 Yaş                      Atölye 12.00

10 Şubat Cumartesi     Korsan Kardeş                            Çocuk Oyunu                   13.00

10 Şubat Cumartesi     Korsan Kardeş                            Çocuk Oyunu                   15.00

10 Şubat Cumartesi     Çocuk Hakları Atölyesi                   12-14 Yaş                      Atölye 15.00

11 Şubat Pazar            Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi 7-9 Yaş      Atölye 14.00

14 Şubat Çarşamba     Teknoloji Bağımlılığı                                                             14.00

14 Şubat Çarşamba     Aşk Olsun Şarkı Söylemeyene           Konser                      19.00

17 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır.       5-8 Yaş                       Atölye  11.00

17 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır        9- 13 Yaş                   Atölye 12.00

17 Şubat Cumartesi     Manga Atölyesi                                   7-9 Yaş                   Atölye 12.00

17 Şubat Cumartesi     Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi        Çocuk Oyunu            13.00

17 Şubat Cumartesi     Romeo Ve Juliet Masalı                  Çocuk Oyunu             15.00

18 Şubat Pazar            Heidi                                               Çocuk Oyunu             13.00

18 Şubat Pazar            Gelecek ve Çocuk                               Seminer                 14.00

Konuşmacılar: Gazeteci, Eğitim Uzmanı Umay Aktaş Salman, Barış İçin Müzik Vakfı Koordinatörü Eren Topal

18 Şubat Pazar Bremen Mızıkacıları                                    Çocuk Oyunu             15.00

21 Şubat Çarşamba     ÇKM                                              Sağlık Seminerleri         14.00

24 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır      5-8 Yaş Atölye            11.00

24 Şubat Cumartesi     Ahşap Boyamak Dayanılmazdır      9- 13 Yaş Atölye         12.00 

24 Şubat Cumartesi     Manga Atölyesi                                     7-9 Yaş                 Atölye 12.00

24 Şubat Cumartesi     Çılgın Profesör Ses Avcısı               Çocuk Oyunu             13.00

24 Şubat Cumartesi     Çılgın Profesör Ses Avcısı                Çocuk Oyunu             15.00

25 Şubat Pazar            Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi 7-9 Yaş    Atölye 14.00

Etiketler; #halis kurtça çocuk kültür merkezi
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