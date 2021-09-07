Çocuk Meclisi ilk yüz yüze buluşmasını gerçekleştirdi

Pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamlarda biraraya gelmek zorunda kalan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze buluşmalarında, oyunlar eşliğinde meclisi deneyimledi

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de ikamet eden 9 – 13 yaş aralığındaki çocuklara yaptığı çağrıyla Çocuk Meclisi’ni kuracağını duyurmuştu. Kentte yaşayan çocukları cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden, çocukların demokratik sesini duyurduğu meclis için 2021 yılı kayıtları alınmış ve çocuklar Nisan ayında ilk buluşmasını çevrimiçi ortamda gerçekleştirmişti.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün himayesinde bugüne kadar 8 kez çevrimiçi buluşan çocuklar, yeni normale uygun olarak Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ilk kez yüz yüze biraraya geldi. Çocuklar, oyunlar eşliğinde meclis çalışmalarını deneyimledi ve çocuk meclisi nedir, nasıl olmalı, neden çocuklar birlikte çalışmalı sorularına cevap buldu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Berna Baklacı Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi için şunları söyledi: “Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi’nin temel amacı Kadıköy’de kente dair alınan kararlarda çocukların da söz sahibi olmasını sağlamak, çocuk hakları temelinde yetişkinlerin kente çocukların gözünden bakabilmesini sağlamak ve çocukların temel ihtiyaçlarının aslında neler olduğunun çocukların dilinden belirlenebilmesi. Bugüne kadar, pandemi nedeniyle çocuklarla çevrimiçi buluşmalar gerçekleştirdik. Bu buluşmalarda çocukların bizlerden talepleri yan yana gelmek, birlikte bir arada bir şeyler yapmak üzerineydi. Yeni normale uygun olarak, çocuklar ilk kez Özgürlük Parkı’nda bir araya geldiler. Çocuklara oyunlar eşliğinde çocuk meclisi neden olmalı, nasıl olmalı ve mecliste yer almayan diğer çocuklar neden mecliste yer almalılar gibi sorular sorduk. Çocuklar kendi aralarında bu soruları konuştu, tartıştı, fikir birliğine vardılar. Bize ilettikleri en temel konu çocuk meclisinin ne kadar önemli olduğu, ne kadar çok çocuk katılırsa seslerini o kadar rahat duyurabilecekleri yönündeydi. Çalışmalarımızı pandeminin seyrine göre çocuklarla açık havada sürdürmeyi planlıyoruz.”