Çin heyetinden Odabaşı’na ziyaret

Çin’in Ningksia Huy eyaletinin başkenti Yinchuan Belediye Meclisi Daimi Komitesi Başkan Vekili Guan Qi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti.

Çin’in Ningksia Huy eyaletinin başkenti Yinchuan Belediye Meclisi Daimi Komitesi Başkan Vekili Guan Qi, belediye temsilcilerinin de içinde yer aldığı bir heyetle Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti.

Yerel Yönetimler İşbirliği Derneği aracılığıyla düzenlenen ziyarette başta kültür, turizm ve sanat alanları olmak üzere Kadıköy Belediyesi ile işbirliği geliştirilmesi ve kardeş kent olmak için yapılması gerekenler görüşüldü. Guan Qi, Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin artırılması ve Çin kültürünü daha yakından tanıması için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı ve beraberinde bir heyeti Yinchuan’a davet etti.