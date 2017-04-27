Çiftlik ve olta balıkları tezgâhlarda

Denizlerde balık avı yasağı başladı. Şimdi tezgâhlarda çiftlik ve olta balıkları yerini almaya başladı

Kadıköy’de balık denilince ilk akla gelen Kadıköy Tarihi Çarşı’nın balıkçı tezgâhları, balık sezonundaki kadar olmasa da canlılığını koruyor. Balıkların üreme döneminin başlaması nedeniyle denizlerde balık avı yasağı 15 Nisan’da başladı. Avlanma yasağı 1 Eylül’e kadar devam edecek. Bu nedenle tezgâhlarda balık sezonundaki kadar balık çeşidini görmek zor.

Kadıköy Tarihi Çarşı’nın balık tezgahlarında çiftlik balıkları olarak somon, çupra, levrek yerini almaya başladı. Olta balıkları da yavaş yavaş tezgahlara geliyor. Kalkan balığının mevsimi de bitti bitecek. Kilosu 100 TL’ye kadar yükselen kalkan balığı, Tarihi Çarşı’nın en pahalı balıklarından.

Balıkçı esnafı balık sezonundaki kadar olmasa da “Az da olsa balık gelir ama fiyatlar biraz pahalı olur diyor”.

Balıkçı esnafından İrfan Şahin, “Balıkların yumurtlama dönemi başladı. Bir sonraki sezonun balıkları oluşup, çoğalması için yumurtlama döneminde balık avı yasağı uygulanır. Kısacası balık avı yasağının kalkacağı Eylül ayına kadar tezgâhlarda görüp alacağımız balıklar çupra, levrek, somon ve olta balığı olarak da istavrit bazen sarıkanat ve çinekop olabilir. Az miktarda geldiği için fiyatları yüksek olur. Ayrıca ithal uskumru ve ithal somon da bu sezon tezgahlarda bulunacak balıklar arasında” dedi.

Buzhane balığı olarak karides ve hamsinin de bulunabileceği belirtiliyor. 15 Nisan itibariyle başlayan denizlerde av yasağının 1 Eylül’e kadar devam edeceği, bu dönemde gırgır ve trolle balık avlamanın yasak olduğu, olta balıkçılığının ise yapılabildiği belirtildi.

Kadıköy Tarihi Çarşı’da balık tezgahlarında olta balıkları ve çiftlik balıklarının fiyatları yüksek seyrediyor.

Kalkan 100 TL.

Sarıkanat 80-100 TL. arasında

İthal Somon 70 TL.

Levrek 28-35 TL.

Hamsi 15 TL.

İstavrit 45 TL.

Çupra 28-35 TL.

Çinekop 25 TL.

Tane Palamut 4 TL.