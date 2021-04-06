‘Bulut kardeş’e veda…

‘Buluttan Bildiriyor’ adlı hava tahmini uygulamasının kurucusu, -takipçilerinin deyişiyle ‘Bulut kardeş’ ya da ‘Bulut bey’ diye hitap ettikleri gönüllü meteorolog, Kadıköylü Eren Kısmet yaşamını yitirdi

Hava tahmincisi olarak yıllardır sosyal medyada yer alan meteoroloji aşığı Eren Kısmet, hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği beyin tümörü sebebi ile 3 kez ameliyat olan Kısmet, 3 Nisan 2021 tarihinde 38 yaşında iken hayata gözlerini yumdu.

1983 Çiftehavuzlar-Kadıköy doğumlu olan Kısmet, lisans ve lisansüstü eğitimini endüstri mühendisliği alanında tamamladı. Küçüklüğünden beri fazlasıyla ilgi duyduğu meteoroloji ve hava tahmini konularında önceleri üniversitelerin ders kitaplarını ve internet üzerindeki araştırmaları okuyarak kendini geliştirdi. Kurumsal bir şirkette çalışırken diğer yandan da Amerika’daki Penn State Üniversitesi’nde online olarak Hava Tahmini Sertifika Programı’nı tamamladı. 2015’te Facebook’ta açtığı “Buluttanbildiriyor” hesabı ile İstanbul özelinde yaptığı hava tahmin ve yorumlarını paylaşmaya başladı. 2 yıl sonra da, çocukluk arkadaşı, yazılım uzmanı Güven Bölükbaşı ile 2017’de ‘Buluttan’ adlı cep telefonu uygulamasını hayata geçirdi.

7 sene kadar Moda’da yaşayıp, ardından 20 seneye yakın Dragos’ta oturan Kısmet, eşi Burçin ile 2013 yılında evlenmiş, o tarihten itibaren yaşantısını Şaşkınbakkal’da sürdürmüştü. Çiftin bir oğlu var.

“TERMOMETREM EVDE KALDI’’

“Bu gece sizde kalamayacağım Canan teyze çünkü termometrem evde kaldı’’ diyecek kadar hava meraklısı Eren Kısmet, 2017’de Gazete Kadıköy’e verdiği röportajda, şunları söylemişti. “Kendimi bildim bileli hava olaylarına karşı aşırı bir ilgi duyuyorum. En eski hatıralarım beni hiçbir zaman dillerden düşmeyen, İstanbul’un meşhur 1987 kışına götürüyor. O zamanlar 4 yaşında ufacık bir çocuktum, fakat yağan karın beni aşırı derecede mutlu ettiğini çok net hatırlıyorum. Sanırım meteorolojiye ilgim bir şekilde o 10 günlük kar fırtınasında filizlendi. Sonraları sürekli olarak hava olaylarını takip ettim. Okuma yazma bile öğrenmeden önce İstanbul’un sıcaklığını günlük olarak takvime not etmeye başladım. Bu ilgi ortaokul ve lise yıllarında da devam etti. Doğaya ve atmosfere karşı inanılmaz bir saygı besliyorum. Bu arada tam bir kar aşığıyım. Kar yağdığı zaman evde pencereden pencereye koşturuyorum! Normalden ılık ve karsız geçen kışlarda da ciddi ciddi moralim bozuk oluyor. (…) Bulutlara bakıyorum; gün içinde kafamı sürekli yukarıya kaldırırken görebilirsiniz beni. Bir çok takipçim gerçek ismimi bilmediği için değişik hitap şekilleri buluyor; ‘Bulut kardeş, Bulut bey, Buluttan bey’ diyen var. Hatta birisi adımı “Bulut” soyadımı “Tan” zannetmişti. Bulut Tan Bildiriyor gibi… “

Eren Kısmet'in 2017’de Gazete Kadıköy’e verdiği röportaj: http://www.gazetekadikoy.com.tr/roportaj/kadikoyun-havasi-isinacak-h10240.html