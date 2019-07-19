Bu durak evcil dostlarımız için!

Suadiye’de açılan Pati Durağı, insanlara hayvan dostlarıyla birlikte sosyalleşme olanağı sunuyor

Miray GÜLOVA

Patili dostunuz kuaför kısmındayken siz isterseniz camın arkasından onu izleyebilir, isterseniz petshop bölümünden onun için alışveriş yapabilir, isterseniz de kafe bölümünde kahveniz ve pastanızla beraber onu bekleyebilirsiniz. Üstelik patili dostunuz da unutulmamış. Ona da tamamen köpekler için özel üretilmiş pupcake ısmarlayabilirsiniz. Daha çok köpekli ailelere hizmet etse de kedi dostlara da açık bir mekân olan Pati Durağı, bir aile işletmesi. Ailenin annesi Filiz Gülbahar, Pati Durağı fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

- Bu serüven nasıl başladı?

Eşimin ve benim emekli olmamızla başladı. Bu proje çok uzun zamandır aklımdaydı. Bizim iki ayaklı iki oğlumuz var ve talih bize dört ayaklı iki oğlan verdi. O patili evlatlarımızı maalesef yaşlılık ve hastalık sebebiyle kaybettik. Onlar hayattayken tıraşa, yıkamaya götürdüğümüz yerlerde eksiklikler vardı. Kafelere gittiğimizde onlarla birlikte rahat oturamıyorduk. Hayalimde, dostlarımızı kuaföre götürdüğümüzde oturup kahve çay içebileceğimiz bir mekân vardı. Bu planı eşime açıkladım. Eşimle beraber oğullarımıza danıştık. Onlar da bizi destekledi. Ailecek İsminin patili dostlarımızla buluşma noktası olmasından kaynaklı ‘Pati Durağı’ olmasına karar verdik. Bulduğumuz dükkânı üçe böldük ve içerisinde pet kuaföre pet shopa ve pet kafeye yer verdik.”

- Bugün burada bir parti var. Bu partinin amacı nedir?

Biz her pazar cins buluşması yapıyoruz. Bu cins buluşmalarının amacı, aynı cins hayvanı olan dostlarımızın ortak problemlerinin, ortak güzelliklerinin paylaşılması. Bu kafenin amacı bütün pati dostların buluşma noktası olması. Patili dostlarımızda burada buluşup tanışıyorlar, koklaşıyorlar, sosyalleşiyorlar. Bazı ailelerden ‘Bizim yavrumuz çok asosyal, dışarıda çok çekingen. Hiçbir hayvanla iletişim kurmuyor ama buraya geldiği zaman hemcinsleriyle birlikte sosyalleşiyor’ şeklinde geri dönüşler aldık. Bu partiler patili dostlarımız ve aileleri için bir ihtiyaç.

- Partilerde bir giriş ücreti var mı?

Partilerimize hiçbir giriş ücreti yok. Bu arada, biz cins buluşması adı altında partiler düzenliyoruz ama her türlü cinse de kapılarımız açık. Bir poodle partisine bir kurt köpeği de gelebilir. Buyursunlar gelsinler. Bizim için hiçbir ayrım yok hatta kedisi olan da buyurabilir.

- Diğer etkinlikleriniz nelerdir?

Cumartesi günleri bilgi sohbetlerimiz var. Bu bilgi sohbetlerini önce köpek eğitmenleriyle başlattık. Bilindik, tanındık köpek eğitmenleri ve gruplarla iletişime geçtik, onlar da sağ olsunlar davetimizi kabul ettiler. Bir çizelgemiz var ve her cumartesi bir eğitmen geliyor. Çok fazla talep görüyor bu etkinlikler. Patili dostlarımızla yaşarken bilmediğimiz ve karşılaştığımız birçok sorun var. Örneğin; itaat eğitimi, mama alışkanlığı gibi birçok sorun var. Onun dışında sağlık da çok önemli bir konu bunun için de veteriner hekimler davet ettik. Kediler, aşılar, oristik tedavi vb. gibi kendi uzmanlık alanları olan veterinerler uzmanlık alanları hakkında sohbetler yaptılar. Tabi ki bunlar da ücretsizdi. Gönüllü kişilere çok ihtiyacımız var bu konuda ama zaten eğitmenlerimiz de pati sever olduğu için seve seve gönüllü olarak geliyorlar.

- Kadıköy Belediyesi’nin Sokak hayvanlarına bakışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kadıköy’de oturduğumuz için çok şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla sokak hayvanlarıyla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Bizleri de destekliyorlar. Kadıköy Belediyesi, hayvan haklarına çok önem veren bir belediye hatta hayvanların heykellerini diken bir belediye dolayısıyla biz çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.