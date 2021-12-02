“Bir milyon parça halindeyiz”

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nin konuğu olan Afganistanlı yönetmen Sahraa Karimi, Afganistan’da yaşayan kadınların yaşadığı zorlukları ve Afganistan’dan kaçış öyküsünü beyazperdeye aktaracağı filmini anlattı

Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından bir video paylaşmış ve yaşanılanları anbean bütün dünyaya aktarmıştı. Afganistan Film Örgütü’nün de başkanlığını yapan ilk kadın sinemacı olan Karimi, Afganistan’dan çıkmayı başarmıştı. Karimi, 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Afgan kadınlar ve film yapımcıları adına Onur Ödülü’ne layık görüldü.

“HAYALLERİMİZ PARÇALANDI”

Yönetmen, 30 Kasım Salı günü Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nin konuğu olarak Kadıköy’deydi. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Suç ve Ceza Film Festivali’nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, “Afganistan'da Kadın ve Direniş” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Kerem Gülay’ın yaptığı buluşmada Karimi, Afganistan’da yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeleri, Afganistan’da yaşayan kadınların yaşadığı zorlukları ve Afganistan’dan kaçış öyküsünü beyazperdeye aktaracağı “Flight from Kabul” ismini taşıyacak olan filmini anlattı.

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için İstanbul’da bulunduğunu söyleyen Karimi, “2019 yılında düzenlenen festivalde jüri üyesiydim ve Afgan Film Örgütü’nün başına geçmek için seçilmiştim. Enerji doluydum, umutlarım ve hayallerim vardı. Şimdi evimi, umutlarımı, hayallerimi, örgütümü, ülkemi ve işimi kaybettim. Hikâye anlatıcısıyım ve elimde kalan şey filmimdi. 15 Ağustos’ta Afganistan’da olanları ve kaybettiklerimizi biliyorsunuz. Ülkemiz, umutlarımız ve bize verilen sözler uçup gitti.” dedi.

15 Ağustos sonrasında iyi eğitimli birçok insanın Afganistan’ı terk ettiğini söyleyen Karimi,“Güçlü kadınlardan, eğitimli kadınlardan yani gelecek için umut olabilecek kadınlardan bahsediyorum. 15 Ağustos sonrasını konuşacaksak hayallerimiz, gençliğimiz parçalandı ve bir milyon parça halindeyiz.” diye konuştu.

“DÜNYA BAŞARILARIMIZI GÖRMEDİ”

Kerem Gülay’ın “Olanların suçlusu kim?” sorusuna cevap veren Karimi, “Buna cevap vermek zor. Hangi politik açıdan baktığınıza göre değişir. Afganistan halkının perspektifinden bakarsanız siyasetçilerimizi, dünyayı ve uluslararası toplumu suçluyoruz. Kendimize karşı dürüst olacaksak biz de bu düşüşün sorumluları arasındayız. Sahip olduğun şeyin kıymetini bilmezsen onu kaybedersin. İfade özgürlüğümüz vardı. Kadınlarımız özgürlerdi ve üniversiteye gidebiliyorlardı, ilişki kurabiliyorlardı, çalışabiliyorlardı. Bu başarıları dünyayla paylaşmadık. Dünya, geçmiş 20 yılda Afganistan’ın çok şey başardığını görmedi. Basınımız sürekli sefaleti gösteren yayınlar yaptılar. Bizim başarılarımızı göstermediler. Bu da Taliban’a bir güven aşıladı. Olduklarından daha güçlü gözüktüler. Sinemada başarılıydık bunu göstermediler, bilimde iyiydik bunu göstermediler. Şehir hayatında kadınlar başarılıydı bunları da göstermediler. Maalesef bunun hikayesini yazamadık. Ülkeniz için kendi hikayenizi yazmazsanız başkaları sizin için yeni hikayeler yazar.” dedi.

“Sabah kalktığınız ilk anda bomba ve ölen insanları görüyorsanız bu artık normalleşmeye başlıyor.” diyen Karimi, şöyle devam etti: “Başkalarının yazdığı hikayelerle bizi yok ettiler. Yeni neslin orijinal bir hikaye yaratmayı başardığını fark ettiklerinde de bunun yazılmasına izin vermediler. Hükümetimiz ideal bir hükümet değildi. Birçok sorunumuz vardı ama yozlaşmış bu hükümetin bile bazı başarıları vardı. Duygusal olarak çok kuvvetliydik, gerçek mücadele maneviyatla kazanılmıyor. 15 Ağustos sonrası benim jenerasyonum, gençliğimiz, hayallerimiz parçalandı.”

“KONUŞMAK ZORUNDAYIZ”

Taliban’ın bütün kamusal tartışmaların merkezinde olduğunu söyleyen Karimi, “Şu an tam da konuşma zamanı. Çünkü Afganistan haberlerde yer almayacak. En az bir sene daha Afganistan hakkındaki tartışmaları canlı tutmak zorundayız. Film endüstrisinde bunu yapan tek kişiyim. Hayatımız bavullarda ve sürekli seyahat etmekten yoruluyorsunuz. Ben Taliban’dan sonra evimin sadece bavulum olduğunu düşünüyorum. Sesinizi duyuracağınızı düşünüyorsanız ve seyirci bir kişi dahi olsa sesinizi yükseltmek zorundasınız.”

KABİL’DEN KAÇIŞ

Yönetmen Sahra Karimi, Afganistan’dan kaçış öyküsünü beyazperdeye aktaracak. “Flight from Kabul” ismini taşıyacak olan film, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından yönetmen Karimi ve ailesinin, Kabil’den başlayıp Kiev’de son bulan 40 saatlik kaçış sürecini anlatacak. Filmi hakkında konuşan Karimi, filmde Türkiye ile ilgili bölümlerin de olacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Filmimde sadece Kabil’den kaçışı anlatmayacağım. Orada daha önce bir yaşamın olduğunu da anlatacağım. Filmi izlediklerinde ‘Burada bir yaşam varmış, bunu neden yok ettik?’ diye düşünecekler. Kabil’in düşüşünden sonra filmlerim daha fazla izlenmeye başladı. Bu sevindirici olsa da bir yandan üzücü. Artık felaket çok bariz olduğundan Afganistan için pozitif bir film yapmak zor.”