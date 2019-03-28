Bedenimizin de bir ekolojisi var!

Eğitmen Lerna Babikyan, dansın ve hareketin fiziksel olduğu kadar çocukların zihinsel gelişimine de katkısı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığına dikkat çekiyor

Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi, açıldığı tarihten itibaren yetişkinlere ve çocuklara yönelik hem bilgilendiren hem eğlendiren atölyeler düzenleniyor. Alanında deneyimli eğitmenler tarafından sürdürülen atölyeler Kadıköylülerden yoğun ilgi görüyor. Şimdi sizleri 23 Mart Cumartesi günü 5 yaş ve üstü çocuklara yönelik “Beden Ekolojisi” adı altında gerçekleşen yaratıcı dans atölyesine misafir etmek istiyorum. Atölyenin gerçekleştiği gün hava güneşli ama rüzgâr ‘ben de buradayım’ dercesine inceden inceye içinize işliyor. Fakat atölyeye gelen çocukların şen kahkahaları ile “Beden Ekolojisi” atölyesinin eğitmeni Lerna Babikya'nın güzel enerjisi ortamı ısıtıyor. Havanın biraz serin olması nedeniyle bahçe yerine merkezin kapalı mekânında gerçekleşen atölyede dans eden ve resim yapan çocuklar hem fazla enerjilerini attılar hem de hayal güçlerini zenginleştirdiler.

DANSLA HAREKET KATIYORUZ

“Beden Ekolojisi” atölyesinin haziran ayına kadar ayda bir olmak üzere devam edeceğini dile getiren Lerna Babikyan, “Atölyedeki temel amaç çocukların dans ile bedenlerini tanımaları ve bedenin bir oyun ve yaratıcılık alanı olarak da kullanılabileceğini keşfetmeleridir. Bu atölye ile buna teşvik ediyoruz ve bu sayede beden aktive oluyor. Günümüzde özellikle tablet, telefon ve çeşitli ekranın baskı kurduğu şehirli çocuk hayatına dans ile bir hareket katmayı hedefliyoruz. Dışarıya atılacak çok enerji var. Bu çalışma çocukların bedenine dokunuyor ama ruhunu etkiliyor ve zihinsel olarak gelişimine katkı sağlıyor. Dansın ve hareketin çocukların fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişimine de katkısı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış durumda. Buradan hareketle bir sanatçı ve eğitmen olarak çocuklarla paylaşımı çok önemsiyorum.” diyor.

HAYAL DÜNYASI ZENGİNLEŞİYOR

“Çocuklar hareket ettikçe mutlu ve neşeli oluyor. Sabit aktivitelerde yer almaktan nerdeyse çocuklarda bir kas tembelliği olmaya başladı. Çocuklar hareket etmeye üşeniyorlar.” diyen Lerna Babikyan, konuşmasına şöyle devam etti; “Beden aslında beyin yapısının bir aynasıdır. Bedenin hareketi beyni uyarıyor, etkiliyor ve beyinde yeni sinir hücrelerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Ben de eğitimi bu açıdan çok önemsiyorum. Daha çok çocuğa dokunabilmeyi amaçlıyorum. Çocukların farklı yönlerdeki dikkatlerinin gelişmesini istiyorum. Örneğin serdiğim kâğıtlar üzerine uzanan arkadaşlarının bedenlerinin etrafını istedikleri renkte kalem ile çizdiler. Bu hem kendi hem arkadaşlarının bedenlerini tanımaları hem de bedenin kapladığı alanı görebilmeleri açısından önemli. Daha sonra beden parçaları içine istedikleri renkler ile resim yaptılar. Ve yaptıkları resimlerin neyi anlattığını dile getirdiler. Bu sayede hayal dünyaları zenginleşti. Çocukların hayal dünyalarının ucunu bucağını bilemeyiz. Eğitmenler olarak hayal dünyasına alan açıyoruz.”

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ GELİŞİYOR

Bu ve buna benzer etkinliklerin çocuklara özgüven kazandırdığına da işaret eden eğitmen Babikyan, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Çocuklar özgüven kazanıyor; ileriki yaşamlarında toplum önünde yapacakları bir konuşma ya da sunumda özgüvenli bir beden duruşuna sahip oluyor. Temeli şimdiden atılıyor. Ben de buna katkı sağladığım için çok mutlu oluyorum..Gizli olarak arka tarafta bir problem çözme becerisinin gelişimi de söz konusu.”

Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeki eğlendirirken bilgilendiren ve hayal gücünü geliştiren atölyelere katılmak ve bu atölyeler hakkında bilgi almak istiyorsanız (0216) 356 25 82 nolu telefonu arayabilirsiniz.