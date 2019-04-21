Bayramlarını kulaç atarak kutladılar

Kadıköy Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği ilk etkinlik, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliklerin ilk adresi açıldığı tarihten itibaren hem yetişkinlerin hem de çocukların yoğun ilgisini gören Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ydi. 21 Nisan Pazar günü düzenlenen Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar ile Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan'ın da katıldığı etkinlikte, merkezde yüzme kursuna gelen 6-8 ve 9-13 yaş arasındaki 180 çocuk yüzme yarışına katıldı.

Çocukların hepsinin birinci olduğu ve madalya aldığı yarışmanın sonucında hem çocukların hem ailelerin hem de merkezde eğitim veren antrenörlerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu. Çocuklarının 23 Nisan'ı çoşkuyla attıkları her kulaçla kutlamaları ailelerde duygu dolu anların yaşanmasına da neden oldu.

ÇOCUKLARIN HEPSİ BİRİNCİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, “Bu bir yarış değil. Amaç spor kültürüne katkı sağlamak ve çocukların yüzündeki o kocaman gülümsemeyi görmek. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Yüzme Antrenörü Gizem Atahan da etkinlik hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Eğitim verdiğimiz çocuklarımız 25 metre serbest ve sırtüstü teknikler ile ne kadar hızlı ve iyi yüzmenin önemi olmadan yüzdüler. Bugün onların günü o yüzden çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Yüzme sonucunda hepsine hatıra madalyası verildi. Hepsinin birinci olduğu yarışmada attıkları her kulaç bir emektir.”

Yüzme etkniliğinde oğlu Efe'yi izlemeye gelen Arzu Kocabıyık ise “İlk öncelikle eğitmenimiz Gizem Hanıma özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir organizasyondu. Çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ı çok güzel kutladık ve anlamlı bir anımız da oldu.”diyerek düşüncelerini dile getirdi.