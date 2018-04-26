Haftalık Bağımsız Gazete 28 Nisan 2018
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Bayramı dostlarıyla kutladılar

Koşuyolu Cenap Şahabettin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 23 Nisan’ı Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’ndeki hayvan dostlarıyla birlikte kutladı

Bayramı dostlarıyla kutladılar
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlanması için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerin ilki 20 Nisan Cuma günü Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nde gerçekleşti. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinlik kapsamında, Koşuyolu Cenap Şahabettin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuklar, 23 Nisan’ı hayvan dostlarıyla sevgilerini paylaşarak kutladı. Sokak hayvanlarına mama hediye eden çocuklar, şarkılar eşliğinde hem onları sevdi hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

“SEVGİ YUMAĞI OLUŞTURUYORUZ”

Etkinlikte çocuklarla birlikte olup, onların mutluluğuna ortak olan Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Atatürk ülkenin sevgi dolu olması için çocuklara bu güzel günü armağan etti. Biz de bu amaçla çocuklarımızı hayvan dostlarımızla buluşturup, sevgiyi çoğaltıyoruz ve yumak haline getiriyoruz.” dedi.

Koşuyolu Cenap Şahabettin İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni olan Özlem Bilgin Yalçın, çocuklara hayvanları sevmelerini, terk etmemelerini, hayvanların satın alınmamasını ve sahiplenilmesi gerektiğini öğrettiklerini dile getirdi. Yalçın, “Çocuklar, 23 Nisan’da hayvan dostlarının yanında oldukları için çok mutlu oldular.” dedi.

“HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANMASINLAR”

Barındırma merkezinde duygu dolu anlar yaşayan Ada Doğan, “Hayvanlara kötü davranmasınlar. Evlerin önüne su ve mama koysunlar. Onlara sevgiyle yaklaşsınlar” dedi. Asya Duru Karaoğlu, 23 Nisan’ı barındırma merkezinde kutladıkları için çok mutlu olduğunu, hayvanların sevilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. Ilgın Yıldırım da “Hayvanları sevelim. Onları aç ve susuz bırakmayalım. Bütün çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” dedi.

Etiketler; #çocuk bayramı #23 nisan #barınak
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