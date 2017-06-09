Başka Dünyaların Ustaları sahnedeydi!

“Başka Dünyaların Ustaları” projesiyle 5 aydır 4 farklı atölyede eğitim alan otizm tanılı bireylerin performansları, izleyenlerden büyük alkış aldı

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Japon klima markası GENERAL’in, sosyal sorumluluk bilinci ile farklı gelişen çocuklar için oluşturduğu Başka Dünyaların Ustaları projesinin sonuçları, 2 Haziran’da Kadıköy Moda Sahnesi’nde gerçekleşen bir performansla sergilendi. Hayata dezavantajlı başlangıç yapan bireylere destek verme arzusundan doğan Başka Dünyaların Ustaları Projesi, Onur Orhan’ın genel koordinatörlüğünde, aynı amaç uğrunda çalışan bir grup sanatçı, uzman, eğitmen, aktivist, gönüllü ve ebeveynin katılımıyla da şekillenerek Ocak 2017’de hayata geçmişti. Proje kapsamında 40 otizm tanılı birey, uzmanlar gözetiminde, alanında başarılı sanatçılarla beraber 4 farklı alanda atölye çalışmalarına katıldı ve 5 aylık periyodun ardından bir performansa dönüştü. Seramik ve fotoğraf atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin eselerinin fuaye alanında sergilendiği performansta, tiyatro ve müzik atölyelerine devam eden öğrenciler de gelişimlerini sahnede sergilediler. Etkinliğe Kadıköy Belediyesi Başka Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi Birim Yöneticisi Demet Gülaldı’nın yanı sıra General Klima Yönetim Kurulu Başkanı Toshiyasu Ohno ve General Klima Genel Müdürü Ahmet Olaş da katıldı.

Yaşdaş buddy’lerin desteğiyle

Atölye çalışmalarında, çeşitli disiplinlerden gelen uzman ve sanatçıların yanı sıra gönüllü buddyler de 40 otizm tanılı bireye eşlik etti. Tüm atölyelere katılan çocuk ve gençlerden oluşan buddyler, otizm konusunda bilgilendirilmiş ve Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi mezunu olan gençler. Bu yaşdaş öğrenciler, otizmli bireylere destek olmak üzere tüm çalışmalar sırasında onlarla beraber oldu ve arkadaşlık ettiler.

Proje ve performans ile ilgili konuşan Proje Koordinatörü Onur Orhan; atölye çalışmalarında klasik öğreten-öğrenen ilişkisinden ziyade daha esnek ve interaktif bir yaklaşımı özellikle tercih ettiklerini ifade ederek, “Çalışmalardaki temel yaklaşımımız, otizmli bireylerin bilgi, beceri ve yatkınlıklarını tanıyarak, bu yolda özenle hareket edebilmekti. Bu doğrultuda atölyelerin başındaki uzman ve sanatçılar, katılımcı çocukları tanıdıkça gündemleri gözden geçirerek revize etti ve gereken durumlarda yeniden şekillendirmeleriyle bugünkü güzel sonuçlara ulaştık” dedi.

Atölyelerin katılımcısı öğrencilerin velileri adına da Otizm Güçlü Aile Derneği Başkanı Demet Uyar ve velilerden Özlem Keskin ekip adına projenin Genel Koordinatörü Onur Orhan’a ve sponsor General Klima’ya plaket hediye ettiler.

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