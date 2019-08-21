Antik gemi Kadıköy’de

Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz’in, antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarladığı “ABORA-IV” adlı kamıştan yapılan replika gemi, bu sabah Kalamış Marina’ya uğradı

Dr. Dominique Görlitz’in rüzgâra karşı yol alabildiğini kanıtlamak ve eski çağlarda Mısır’dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz’i geçerek, Tuna Nehri’ne kadar uzanan ticaret hattını kullandıklarını ortaya koymak üzere yola çıktığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarladığı “ABORA-IV” adlı kamıştan yapılan geminin boğazı geçtikten sonra ilk durağı Kalamış Marina oldu.

Varna’dan hareket eden gemi, ‘sword sailing’ adı verilen denizcilik yöntemiyle Karadeniz’e açılıp, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Ege Denizi üzerinden Kıbrıs’a ve oradan da Mısır’a ulaşmayı hedefliyor.

Gemi projesinin sahibi ve yöneticisi Dr. Görlitz, “barış ve uluslararası anlayış için yelken” sloganıyla yola çıktığı geminin amacının, eski çağlarda Mısır’dan yola çıkan kamış gemilerinin Karadeniz’den geçerek Tuna Nehri’ne kadar olan ticaret hattını kullandıklarını ortaya koymak olduğunu belirtiyor.

“KÜLTÜRLERİN YAKINLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK”

Gazetemize konuşan Dr. Dominique Görlitz, Türkiye’deki kurumlara teşekkür etmek istediğini söyleyerek, “Boğaza girdiğimizden itibaren çok güzel karşılandık. Çanakkale Üniversitesi’ne ve birçok kültürel etkinliğe davet edildik. Bu şekilde karşılanmak çok hoşumuza gitti.” dedi.

Göriltz yaptıkları gemiyi ve amaçlarını “Bolivya’da papirüs ailesine ait özel bir kamıştan yapıldı. Bu tekniği yapma amacımız Mısır’da gördüğümüz kaya yazıtlarında bu tür teknelerin resimlerini gördük ve aynısını yapabileceğimizi düşündük. Çünkü Akdeniz, Karadeniz, Ege ticaretinin bu tür teknelerle yapılabileceğini biliyorduk. Aynısından bir tane daha üreterek bu tür kültürlerin birbirine ne kadar yakın olduklarını göstermek istedik.” şeklinde açıkladı.

“3 GÜNDE RUMELİ FENERİ”

16 Ağustos’ta yola çıktıklarını aktaran Göriltz, “Neolitik zamanlarda kullanılan bir tekne olmasına rağmen 3 gün içinde Rumelifeneri’ne kadar gelebildik. Burada görmüş olduğunuz teknenin tek örneği bu değil. Bunun gibi kamış tekneleri aslında hala bugün Yunanistan’da veya İtalya’da görülebiliyor.” dedi