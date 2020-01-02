ALİKEV’den “Miras” Ajandası

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), 2020 Ajandası bu yıl ülkede yaşanan tarihi ve doğal talanına dikkat çekmek için “miras” temasıyla çıktı

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), her yıl olduğu gibi bu yılda bir tema doğrultusunda ajanda hazırladı. 2020 Ajandası bu yıl ülkede yaşanan tarihi ve doğal talanına dikkat çekmek için “miras” temasıyla çıktı.

Önsözü Can Kartoğlu tarafından kaleme alınan 2020 Miras Ajandasına, Zülfü Livaneli, İrfan Değirmenci, Sunay Akın, Ayşen Şahin, Sevinç Erbulak, Murat Çelikkan, Ercan Kesal, Semih Çelenk, Cahit Berkay, Mehveş Evin, Zeynep Altıok Akatlı, Deniz Türkali yazıları ile katkı sağladı. Ajandanın illüstrasyonları Ekin Başak Akgül’e, tasarımı ise Gökçe Cantürk’e ait.

2020 Miras ajandasının içinde yaşanan umudu canlı tutmak için, gölgesinde çocukların özgürce oynaması için dikilecek çınar ağacı tohumları yer alıyor.

ALİKEV’in 2020 Miras ajandası https://www.duslerindeozgurdunya.com/urun/miras-ajandasi internet sitesinden alınabilir.