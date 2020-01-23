Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Kadıköy Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen “Medya Söyleşileri”nin ilk konuğu gazeteci yazar Altan Öymen ve Women TV Program Yapımcısı kızı Aslı Öymen oldu

Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden biri olan, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet gibi ulusal gazetelerde çalışan, bir dönem Almanya Basın Ataşeliği görevini de üstlenen Altan Öymen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Kadıköy Belediyesi’nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Medya Söyleşileri etkinliğinin ilk konuğu oldu. “Aile Boyu gazetecilik” temasının işlendiği programın moderatörlüğünü ise Women Tv Program Yapımcısı aynı zamanda Altan Öymen’in kızı olan Aslı Öymen yaptı.

16 Ocak Perşembe günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Prof. Dr. Şükran Esen gibi gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda Kadıköylü katıldı.

“EN KÖTÜ ZAMANLARDAYIZ”

Gazeteciliğin zorlukları ve Türkiye’deki siyasi gelişmelerin konuşulduğu programda Altan Öymen “Bu ülkenin insanları demokrasiyi sevdiler. Halkın bir tahammül sınırı var. O sınır aşılırsa iktidarlar başarısız olur. İstanbul seçimleri bunun örneğidir. Yaşadığımız süreç normal bir süreç değil.” ifadelerini kullandı. Öymen sözlerine şu şekilde devam etti: “Demokraside iniş çıkışlar olsa da normalleşeceğimizi, gazetecilerin görevlerini daha rahat yapacağını düşünüyorum. Gazetelere uygulanan sansürü grafik olarak düşünmek gerekir çok yüksek olduğu zamanlar da var çok düşük olduğu zamanlar da, bu mesleğin doğasında var.”

Basın özgürlüğünün geçmişle mukayese edildiği zaman en kötü zamanlarının günümüz olduğunu söyleyen Altan Öymen “Geçmişte de basının sınırlandırıldığı zamanlar oldu. Ancak demokrasi ile basın birbirinden ayrılamaz. Geçmişte gazetecinin mahkeme süreci yaşadığı zamanlarda süreci tamamlandıktan sonra aranır, söylenirdi. Sabah 05.00’te kimse evinden alınmazdı. Günümüzde soruşturma sürecinde cezaevine atılan, altı yıl yatan gazeteciler oldu. Sonra suçsuz oldukları anlaşıldı. Yine bu dönemde birçok gazetecinin davasıyla ilgili sahte deliller yerleştirildiğini sonradan mahkemeler açıkladı. Bunlar dikkatimi çeken farklar.” ifadelerini kullandı

“YAZILARINI HALA ELLE YAZIYOR”

Babasının teknoloji ile arasının iyi olmadığını belirten Aslı Öymen “Babam ile gazeteye gittiğim zamanlardan hatırlıyorum, kendisi çok hızlı daktilo kullanırdı. Ancak değişen ve gelişen dünyada teknolojinin gelişmesi gazetecilikte büyük değişimler yaratsa da babam teknolojiyi pek sevemedi.” dedi.

Genç gazetecilere meslek ile ilgili öğütler veren Altan Öymen “Gazetecilik mesleğinden vazgeçmeyin. Gazetecilik mesleği dünyanın en iyi mesleğidir. Yaşadığımız dönemden tedirgin olmayın, bunlar geçecek. Gazetecilik yaparken insanın canı sıkılmaz, her şeyi, herkesten önce öğrenirsiniz, Türkiye’yi görür, dünyayı görür, öğrenirsiniz. Bu mesleği çok severek yaptığım için başka hobim olsun diye düşünmedim, zaten çok sevdiğim işi yapıyorum.” dedi.

Söyleşiye davetli olarak katılan Can Günana “Sohbetinde bulunduğumuz isim Türkiye’nin çok önemli isimlerinden bir tanesi.Demokratik süreçte önemli katkıları olan bir isim. Demokrasi ve Cumhuriyet alanında her zaman örnek alınması gereken bir gazeteci olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Program Altan Öymen ile Aslı Öymenin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.