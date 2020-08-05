Haftalık Bağımsız Gazete 05 Ağustos 2020
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Adalar’da elektrikli araç dönemi başladı

Adalar’da atlı fayton yerine toplu ulaşımı sağlayacak elektrikli araçlar seferlere başladı

Adalar’da elektrikli araç dönemi başladı
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Adalar'da yüzlerce atın ölümüne ve hastalığına neden olan fayton taşımacılığına son vermesinin ardından, faytonların alternatifi olarak getirilen elektrikli araçlar seferlere  başladı.  30 Temmuz itibariyle yolcu taşımaya başlayan araçlar ilk olarak Büyükada’da hizmet vermeye başladı.

İETT HATLARI VE ÜCRET TARİFELERİ

Adalar’da hizmet verecek İETT Hatları da netleşti. BA-1 koduyla çalışacak Büyükada hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzergahında, BA-2 kodlu hat Çarşı-Maden-Nizam güzergahında, BA-3 kodlu hat Lunapark Meydanı-Büyüktur güzergahında görev yapacak.

 HA-1 hattı, Heybeliada’da Çarşı-Akçakoca-İtfaiye güzergahında, HA-2 hattı Çarşı-Çamlimanı güzergahında çalışacak. BU-1 hattı Burgazada’da Çarşı-Kalpazankaya güzergahında çalışacak. KA-1 hattı Kınalıada’da Çarşı-Narçiçeği arasında sefer yapacak.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla Adalar’da hizmet verecek araçların ücret tarifeleri de geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Tarifeye göre, 13 kişilik elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Adakart sahipleri 3,5 TL  ödeyecek. Adakart’ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 TL ücret ödeyecek.

Ada Taksi’lerde ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 TL, kilometre başına ise 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 TL  ve kilometre başına ücret 12 TL olarak belirlendi.

TOPLAM 60 ARAÇ GÖREV YAPACAK

Adalar’da toplam 40 tane 13+1 kişilik, 20 tane 3+1 kişilik araç görev yapacak. 13 yolcu alabilen elektrikli araçlar, 40 kilometre menzil gidebiliyor. Ayrıca araçların dolu halde 20 derecelik bir tırmanma açısı bulunuyor. Maksimum 25 kilometre hız yapabilen araçların şarj süresi ise 9 saat.

3 yolcu alabilen ve Ada Taksi olarak görev yapacak araçların da 40 kilometrelik menzili bulunuyor. Yine 20 derece tırmanma açısına sahip olan araçlar ise yaklaşık 7 saatte şarj oluyor. İETT, temin ettiği yedek akülerle araçların Adalar’da kesintisiz hizmet vermesini sağlayacak.

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