“Açlıkla terbiye ediliyoruz”

Eşiyle birlikte KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Mazlum Çetinkaya ile Dünya Öğretmenler Günü’nde söyleştik

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılının 5 Ekim’inde ilan edilen Dünya Öğretmenler Günü, Türkiye’deki binlerce ihraç edilen öğretmen açısından buruk bir şekilde kutlanıyor. İhraç edilen öğretmenler aylardır işsizlikle ve bunun getirdiği psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, özlemleri de her geçen gün artıyor. Biz de bu öğretmenlerden biriyle, eşiyle birlikte 675 nolu KHK ile ihraç edilen Mazlum Çetinkaya ile Eğitim-Sen’in Kadıköy’deki yeni binasında buluştuk. KHK ile atılan bir öğretmen olarak neler hissettiğini 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde sorduk.

“FETÖ GEREKÇE OLDU”

Kendinizi tanıtır mısınız?

İsmim Mazlum Çetinkaya. Malatyalıyım. İki çocuk babasıyım. 29 Ekim 2016 tarihinde çıkan 675 sayılı KHK ile eşim ve ben işimizden atıldık. Aynı zamanda çocuk öykü yazarıyım, şiirler yazıyorum. Basılmış 9 kitabım var. 24 yıl öğretmenlik yaptım ve 24’üncü yılımda ihraç edildim.

KHK ile ihraç sebebiniz ne görünüyor?

KHK ile atılanlar listesinin üstünde tek paragraflık bir yazı var. ‘Milli güvenliği tehlikeye düşürmek, terör örgütleriyle irtibatı belirlendiğinden görevini son verilmiştir’ gibi bir yazı. Terör örgütleriyle ilişkili gibi gösterilerek görevimize öyle son verildi. Benim atıldığım KHK kalabalık bir KHK’ydı. On bin kişinin üstünde kişi üç satırlık yazıyla görevinden alındı. Başka hiçbir açıklama yok. Görüyoruz ki darbe girişiminden sonra hükümet, sadece FETÖ’ye değil, kendisine muhalif olan herkese bir operasyon yaptı. FETÖ bir gerekçe oldu bizim atılmamız için.

ÖĞRENCİLERİMİZ DE CEZALANDIRILDI

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü ihraç edilmiş bir öğretmen olarak geçirmek size neler hissettiriyor?

KHK’lar ile birlikte aslında öğretmenler için yapılanlar şuydu: Sadece biz cezalandırılmadık. Öğrencilerimiz de bizimle birlikte cezalandırıldı. Düşünen öğretmeni, sorgulayan öğretmeni falan istemiyorlar. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü bence ihraç edilen, direnen öğretmenlere atfedilmesi gereken bir gün. Geçen sene 5 Ekim’de ben görevdeydim, henüz atılmamıştım. Bu yıl ilk kez 5 Ekim’de görevli değilim. Hüzünlü oluyor tabi insan. 24 sene bunu kutlamışsın. 25. yılda 5 Ekim’de yoksun. Öğretmen değilsin, kapıdasın.

“PSİKOLOJİMİZ BOZULMAK İSTENİYOR”

Eşiniz de siz de KHK ile atıldınız. İki tane de çocuğunuz var. Nasıl geçiniyorsunuz?

Geçen aynı soruyu sendikadan bir arkadaşım sordu. Bir düşündüm. Ben de cevap veremedim(gülüyor). KHK’dan önceki yaşam standartlarımızın çoğu değişti. Bun yakın bile yaşayamıyoruz. Çocuklarım çok etkilendi özellikle bundan. Benim dokuz aydır evim yok. Arkadaşlarımda geçici kalıyorum. Ne zamana kadar kalacağım? Mutlaka bir ev, bir iş bulmam lazım. Bizim önümüzü iş anlamında da kapatırlar. Örneğin ben özel okulda çalışamıyorum. Çünkü Milli Eğitim onayı gerekiyor. Milli Eğitim ‘KHK ile ihraç edilmiştir’ raporu gönderiyor. Özel okulda ‘aman başıma bir şey gelmesin’ diye çalıştırmak istemiyor. Devlet tarafından kuşatılmaya çalışılıyoruz. Açlıkla terbiye ediliyoruz. Açlıkla terbiye edilmenin de ötesinde bizi bunalıma sokmaya çalışıyorlar. Bu stres ve kuşatılmışlıktandır ki birçok arkadaşımız intihar etti. 50’nin üzerinde intihar var ihraç edilenlerden. Sendika’nın bu hususta dayanışma ücreti var bize verdiği. Onunla geçinmeye çalışıyoruz.

Özlüyor musunuz öğrencileri, öğretmenliği?

Okulun açıldığı ilk hafta iyi değildim. Burada kaldığım arkadaşta uyandığımda sabahları çocuk sesleri duyuyordum. Özlememek mümkün değil. Çünkü mesleğe alışmanın ötesinde, ben mesleğimi çok severek yapan birisiydim. İki tane öğrencim bana mesaj atmış: ‘Öğretmenim geri geleceksiniz, biliyoruz’ diye. Bu insanı hüzünlendiren bir şey. Sekiz yaşındaki çocuk bunu söylüyor. İhraç edildikten sonra bir veli beni aramıştı. Sanırım beni ‘oğlumun öğretmeni’ gibi bir şey diye kaydetmiş. Beni aradı: dedi hocam ödevleri söyleyebilir misiniz falan. Dedim yanlış aradınız. Ben atılan öğretmeniydim çocuğun. Bunlar insanı hüzünlendiren şeyler.

DOKUZ KİTABI VAR

Mazlum Çetinkaya, öğretmenliğinin yanı sıra başarılı bir yazar da. Daha önce “Har” adında bir dergi çıkaran Çetinkaya, üç şiir ve altı çocuk edebiyatı olmak üzere dokuz basılı kitabın da sahibi. Siz de Mazlum Hoca’nın kitaplarına ulaşmak ve onunla dayanışmak için “https://www.idefix.com/Yazar/mazlum-cetinkaya” adresinden kitaplarını satın alabilirsiniz.