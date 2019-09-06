Haftalık Bağımsız Gazete 07 Eylül 2019
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7 ayda koruma altındaki 9 kadın öldürüldü

İstanbul Barosu’nun verilerine göre sekiz ayda en az bin 840 kadın, erkek şiddetine karşı koruma kararı aldı. bianet, çetele’ye göreyse yedi ayda en az dokuz kadın koruma altındayken öldürüldü

7 ayda koruma altındaki 9 kadın öldürüldü
GazeteKadıköy

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Raporu’na göre, bu yıl bin 840 kadın koruma kararı aldı. 

Haber sitesi bianet’in erkek şiddeti çetelesine göre de erkekler, 2019’un ilk yedi ayında en az 184 kadını öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 288 kadını seks işçiliğine zorladı, 138 kadını taciz etti, 139 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019’un ilk yedi ayında 312 kadına da şiddet uyguladı.  

Yine çeteleye göre, Temmuz ayına kadar öldürülen 184 kadından en az dokuzunun koruma kararı vardı.

“ADLİ YARDIM KADINLARIN GÜVENCESİ”

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Merkezi’nden avukat Aylin Moralıoğlu, kadınların hayatın her alanında ayrımcılığa, şiddete uğradığını söyledi. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Moralıoğlu, şöyle devam etti: “Adli Yardım, yurttaşların adalete erişimini sağlarken en çok da kadınların adalete erişiminin güvencesidir. Yasal haklarını öğrenmek, davada bir avukatla temsil edilmek kadınlara güç vermektedir. İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu tarafından;  6284 sayılı kanundan doğan şiddeti önleyici ve şiddetten koruyucu tedbir talepleri için, 2019 yılının ilk sekiz ayında 1840 kadına, mesleki eğitim almış avukat desteği verildi. 6284 sayılı kanunla ilgili başvuru sayısı her yıl artmaktadır. 6284 sayılı yasa,  kadınları şiddetten koruyan çok önemli bir hukuki kazanımdır. Kadınların kamusal alan ve özel alanda uğradıkları şiddete karşı hukuken güçlendirmiştir. Yasanın önemi kadınların bir insan hakları ihlali olan kadına karşı şiddete karşı yasal haklarını yargı aracılığı ile kullanabilmesini sağlamasıdır.”

İstanbul Sözleşmesi’nin de kadınlara yönelik şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Moralıoğlu, Sözleşme’nin yaptırım gücü olduğunu ve bağlayıcı, bağımsız bir denetim mekanizmasına sahip olduğunu hatırlattı.

Moralıoğlu son olarak şu çağrıyı yaptı:  “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi gereği yasal hakların uygulanmasının önündeki engeller kaldırılarak,  kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kararlı,  sosyal politikalar hayata geçirilerek şiddetle mücadelede kurumlar arasında işbirliğini sağlayacak  koordinasyon oluşturulmalıdır. 6284 No’lu yasa eksiksiz uygulanmalı.” (Kaynak: bianet)

6284 No'lu yasadan doğan haklar neler?

1-Şiddete uğrayan kadın devletten sığınak talep edebilir.

2- Kanun kapsamında şiddet gören ya da tehdit altında olan kadınlar geçici koruma (yakın koruma) talep edebilirler.

3-Şiddete uğrayan ya da tehlikede olan kadın; şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını, kendisine yaklaşmasının engellenmesini, adresinin gizlenmesini, kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesini isteyebilir.

4-Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini, geçici velayet ve tedbir nafakası, geçici maddi yardım, oturduğu eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir.

Etiketler; #kadına şiddet #şiddet
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