31 yıldır eğitime destek sürüyor

31 yıldır eğitim konusunda çalışmalarını sürdüren ve öğrencilere burs imkânı sağlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin başkanı Ayşe Yüksel ile derneği ve yaptıkları projeleri konuştuk

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6 Mart’ta Büyük Kulüp’te bir kahvaltı etkinliği organize etti. Kahvaltıya katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile derneğe dair konuştuk.

1989 yılında kurulmuş olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, öğrencilere maddi ve manevi olarak katkı sunuyor. Yüksel, dernek olarak amaçlarının, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak olduğunu söylüyor.

ÇYDD’nin neler yaptığını Yüksel’den dinleyelim: “Bu 31 yıl boyunca daha çok okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitim çalışmaları yapıldı. Çünkü amacımız, ülkede ‘Ben çok okumak istiyordum ama ekonomik koşullarım buna izin vermedi’ diyen hiçbir çocuğumuzun kalmaması. Bu konuda en önemli projelerimizden biri burs projesi. Burs projemiz ortaöğretim öğrencilerine –ki daha çok kız öğrencilerin eğitimi olarak biliniyor- ve üniversite öğrencilerine olmak üzere iki ayrı kulvarda devam ediyor. 1995’te Türkan Saylan’ın başkanlığındayken üniversite öğrencilerine katkı sunmak için 500 öğrenciye burs vererek yola çıkmışlar. Üniversite öğrencilerine burs verme projesi şubelerimizin desteği ile çoğalarak Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Ve bugüne kadar 36 bin 500 üniversite mezunu genç yetiştirmişiz. Bu da bizim en önemli gücümüz.”

BİNLERCE KIZ ÖĞRENCİYE BURS

Kız öğrencilere eğitim bursunun başlangıcı ise 1997’ye dayanıyor. 1997 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde liseye gidemeyen kız çocuklarının olduğunu öğrendiklerini söyleyen Yüksel, o günden bugüne çalışmayı devam ettirdiklerini ve bugüne kadar toplam 89 bin 650 kız çocuğuna burs verdiklerini dile getiriyor.

Dünyadaki birçok ülkede ve Türkiye’de kadın ve erkeklerin eğitimde tam olarak eşitlenmediğini belirten Yüksel şöyle devam ediyor: “Hala ülkemizde yüzde 25 oranında kadın okuma yazma bilmiyor. Okul çağına baktığımız zaman okullaşma oranları ortaöğretimde yüzde 100’a ulaşamıyor, yüzde 84’lerde kalıyor. Üniversitede kadınların okula devam etme oranı yüzde 44. Eşitlik için yüzde 50-50 olmalı. Dolayısıyla devletimizin ve Türkiye’nin 81 ilinde sağladığı eğitim çalışmalarına biz de sivil toplum örgütü olarak destek olmayı kendimize görev seçtik.”

“ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

ÇYDD’nin Kadıköy şubesinin de önemli bir yerde durduğunu belirten Yüksel “1994’te kurulan Kadıköy şubemiz İstanbul’da hem yaş olarak hem üyeleriyle hem de çalışmalarıyla büyük şubelerimizden biri. Kadıköy şubemiz, ÇYDD’nin amacına ve tüzüğüne uygun bir şekilde birçok proje yapıyor. Onun dışında çağdaş etkinlik merkezlerimiz var. Burada çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim niteliğini arttırmaya yönelik çabalar sürüyor.” diyor.

Ayşe Yüksel aynı zamanda Türkan Saylan’ın öğrencisi. Yüksel, Türkan Saylan ile İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Hastanesi’nde çalışarak tanıştıklarını ifade ediyor. Saylan ile çalışma kararını verdikten sonra yirmi yıl birlikte Çapa Tıp Fakültesi’nde çalıştıklarını aktaran Yüksel “Onun kurduğu Cüzamla Savaş Derneği’nde sivil toplum örgütü anlamında görev yaptım. Yirmi yıl sağlık alanında ama 29 yıl sivil toplum örgütünde birlikte çalışarak ondan çok şey öğrendim.” diyor.

Lepra hastalığının tedavisi için Saylan ile birlikte şehir şehir dolaşan Yüksel, “Günümüzde kent-kır karıştı. Ama önceki yıllarda Türkiye’nin kırsal alanında şartlar kentteki kadar iyi olmadığı için kırsal alanı geliştirmeye ve sağlığını iyileştirmeye yönelik birlikte çok dolaştık Anadolu’da.” diye aktarıyor.

“AYDINLANMA MÜCADELESİ VEREN BİR DERNEK”

Derneğin bursiyeri olan öğrencilere derneği sorduk:

Sema Çelik: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bünyesinde bulunmak, bize yardımcı olan yakın bulduğumuz insanlarla birarada olmak çok güzel bir duygu. Ben ailemden uzakta yaşıyorum burada ve yabancılık çekmiyorum ÇYDD’de. Kendimden bir şeyler buluyorum. Tabii ki maddi destek de öğrenci olarak bize yardım sağlıyor.

Eylül Evren: Biz gençler olarak dernekte birçok proje üretiyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütü olmadığını ve gerçekten Türkiye’de aydınlanma mücadelesi için çok uğraşan bir sivil toplum örgütü olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mücadeleyi gençler olarak başka bir yerinden de yükseltmeye çalışıyoruz. Keza gençlik birimi dışında yetişkin insanların yer aldığı birimler de var. Ama biz gençlik olarak şu anda Türkiye’nin geldiği, gericileştiği bu noktada ‘gericiliğe yenilmeyeceğiz’ diyebilmek için de ÇYDD’deyiz.