23 Nisan Kadıköy’de güzel!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy’de çok özel etkinliklerle kutlanıyor

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan’ı unutulan sokak oyunlarını yeni nesil çocuklara tanıtan etkinliklerle kutluyor. 2 Nisan’da başlayan Sokak Oyunları Şenliği 9 Nisan’da Sahrayıcedid 23 Nisan Parkı’nda yapıldı. 23 Nisan Pazar günü de 13.00-16.00 saatleri arasında Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak’ta çocuk kahkahaları yükselecek.

HAYVAN DOSTLARA ZİYARET

Kadıköy Belediyesi, çocukları Geçici Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlarla da buluşturacak. Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklarımızla Bakım Evimizdeki Hayvanlarımızı Buluşturuyoruz” temalı etkinliği 21 Nisan Cuma günü Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde 12.00’de gerçekleşecek. Etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynanıp piknik yapıldıktan sonra hayvan sevgisi ve “Satın Alma Sahiplen” temalı resimler yapılacak.

KARİKATÜR ATÖLYELERİ

22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde atölye çalışmaları gerçekleşecek. 22 Nisan Cumartesi Eda Oral ve Anıl Gürak ile, 23 Nisan Pazar Nuhsal/Ayşe Işın ve Erhan Candan yürütücülüğünde, 7-14 yaş grupları için 12.00-15.00 saatleri arasında karikatür atölyeleri olacak. Atölyelerde karikatüre, karikatür çizimine dair kısa bilgilendirme ve çizim çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca 23 Nisan Pazar günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında kısa animasyon seçkisinden oluşacak animasyon film gösterimi ve söyleşi etkinliği olacak.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ŞENLİK

22 - 23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri Özgürlük Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasında “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlenecek.

Çocuklar dev şişme oyun parkurlarında diledikleri gibi oynayabilecek. Saat 13.00 itibariyle interaktif sahne performansları; kukla gösterisi, Dj eşliğinde oyunlar, illüzyon gösterisi ve akrobat gösterisi izleyebilecekler. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) Eşini Bul Oyunu, Muzipo Kids Ziverbey “Eğlenceli Parkur Etkinliği”, Empati Sahnesi, Kybele Arkeoloji Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar eğlenceli iki gün geçirecek.

23 Nisan’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri Özgürlük Parkı’nda çocuklar için davullarıyla ritim tutacaklar. Ayrıca Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, “Paletimde 23 Nisan Şiirleri” resim yarışması ödül töreni ve konser etkinliği, interaktif dans etkinliği, pop orkestrası ve ritim gurubu ile Özgürlük Parkı’nda olacak.

GELENEKSEL 33. ÇOCUK ŞENLİĞİ

Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 33.’sünü düzenlediği “Çocuk Şenliği”, 18 Nisan Salı günü başlıyor. Etkinlikler, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında tüm Şehir Tiyatroları sahnelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

33. Çocuk Şenliği’nde konuk tiyatro ekiplerinin 11 oyunu ve Şehir Tiyatroları’nın 9 oyunu sahnelenecek. Şenlikte çocuklara yönelik düzenlenecek 3 konserin yanısıra tiyatronun usta simaları masal okuma etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek; resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates, müzik gibi konularda gerçekleştirilecek 25 atölye çalışması çocuklarımızı farklı sanat dalları ile tanıştıracak.

Şenlik kapsamında 23 Nisan Pazar günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde saat 15.00’te “Alaaddin’in Sihirli Lambası” oyunu çocuklarla ücretsiz buluşacak.

ÇOCUK KİTAPLARI MEZATI

Kadıköylü Patika Sahaf, 23 Nisan nedeniyle Çocuk Kitapları Mezatı düzenliyor. Çağrıları şöyle: “Çocuğa el kaldıranların çoğunlukta olduğu ülkemizde çocuğun da el kaldırmasının vakti geldi de geçiyor! 22 Nisan Cumartesi günü 14.00-15.00 arası Sanatçılar Sokağı’nda Patika Sahaf’ta tüm çocuklar, Mersin’deki Kuzucubelen Ortaokulu’nda okuyan arkadaşlarının da bir kütüphanesi olabilmesi için Çocuk Kitapları Mezatımızda el kaldıracaklar. Çocuklar için düzenlediğimiz mezatın tüm geliri Kuzucubelen Ortaokulu Kütüphanesi’ne aktarılacaktır”

Aynı gün yazar Eser Köker de Okuma Etkinliği’nde kendi çocuk öyküsüyle çocuklarla birlikte olacak. Elinizdeki kitapları mezattan önce de Patika Sahaf’a bırakabilirsiniz. 0216 346 78 51