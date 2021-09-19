Yüzlerce sporcu “Şiddete Karşı" koştu

Kadıköy Belediyesi’nin, “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla Caddebostan sahilinde düzenlediği Kadıköy Yarı Maratonu’nda 3 bin sporcu koştu. Maratonun 21K parkurunu kadınlarda Suzan Tunca, erkeklerde ise Getaye Glaw birincilikle tamamladı. Maratonun 10K koşusunda ise kadınlarda Burcu Subatan, erkeklerde Abdullah Tugluk birinci oldu

Kadıköy Belediyesi’nin, “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla Caddebostan Sahilinde düzenlediği Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin de destek verdiği Kadıköy Yarı Maraton’u 18 Eylül Cumartesi Spor Festivaliyle açılışını yaptı.

Festivale katılanlar uzman eğitmenler eşliğinde spor ve yoga yaptı, müzik eşliğinde dans etti. Festivalin çocuk koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. 90 çocuk, 500 metrelik parkurda uzman koşucular eşliğinde koştu ve bütün çocuklar birincilik madalyasına hak kazandı.

“ŞİDDETE DUR” DEMEK İÇİN KOŞTULAR

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile 2.23 Organizasyonun yürüttüğü maraton 19 Eylül Pazar günü 10 kilometre ve 21 kilometrelik iki parkurda gerçekleşti. Paralimpik sporcuların da yer aldığı yarışmada koşu severler doğaya, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddete dur demek için koştu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın verdiği startla başlayan koşunun 21K parkurunu kadınlarda Suzan Tunca birinci, Senem Eser ikinci, Serpil Budak üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Getaye Glaw birinci, Tegen Tamerat ikinci, İleman Şinepesov üçüncü oldu. 10K parkurunda ise kadınlarda Burcu Subatan birinci, Damla Çelik ikinci, Umahan Şahin üçüncü; erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinci, Kamil İnak ikinci, Alihan Yılgın üçüncü oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi. 21K koşusunda birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL ve 10K koşusunda birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL verildi.

PATENCİLERDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kadıköy Yarı Maratonu, sabah saatlerinde patencilerin renkli görüntülerine sahne oldu. Koşu öncesi 200 patencinin katılımıyla paten yarışı gerçekleşti. Yarışmada genel kategoride kadınlarda Fatemeh Asadi, erkeklerde Armin Jamalvatan birinci oldu. Yarışmacılara kupa ve madalyanın yanı sıra birincilere 1.000 TL, ikincilere 750 TL ve üçüncülere 500 TL ödül verildi.