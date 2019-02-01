Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
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“Yeteneğine değer kat!”

İBB tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Basketbol Akademi’nin kayıtları başladı

“Yeteneğine değer kat!”
Alper Kaan YURDAKUL

“Yeteneğine Değer Kat!” sloganıyla bu sene 2.sini düzenlenen Basketbol Akademi’nin programı açıklandı. 7-16 yaş arası çocukların uzman eğitmenler tarafından eğitileceği program, Avrupa Yakası’nda 7, Anadolu Yakası’nda 5 farklı merkezde gerçekleşecek. Caferağa Spor Salonu da merkezlerin arasında yer alırken, eğitim için öğrencilerden ücret talep edilmeyecek. Program kapsamında antrenmanlar başlarken kayıtlar hala devam ediyor. Kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için 153’ü arayabilirsiniz.

Etiketler; #ibb #basketbol kursu #basketbol #caferağa spor salonu
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