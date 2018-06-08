Yerel Ligler’de kupalar dağıtıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde yapılan yerel liglerde kupa ve madalyalar Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde U11’den başlayarak U18’e kadar devam eden küçükler yerel ligleri geçtiğimiz haftalarda sona ermesinin ardından kupa ve madalyalar Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Altyapı Ligleri olarak bilinen liglerde Kadıköy takımları da bulunuyor. FMV Erenköy Işık, Suadiye Basketbol, Genç Kızıltopraklılar, Kızıltoprak Spor Kulübü bunlardan bazıları…

“NAMAĞLUP ŞAMPİYON”

Erenköy Işık’ın U 13 A+ Ligi C Grubunda mücadele eden takımı sezon başından beri performansından hiç ödün vermedi. Takım bütün rakiplerini farklı mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

Erenköy Işık’ın U11 AA takımı istikrarlı bir grafik çizse de sezon başında koydukları şampiyonluk ve derece hedefine ulaşamadı. Mücadele ettiği liglerden başarılarla dönen Erenköy ekibi grupta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4.sırada yer aldı.

Kulübün U 12 AA liginde mücadele eden takımı ise 14 puanla, ligi 5.sırada, Fenerbahçe’nin hemen ardında bitirdi.

“MODA SPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA”

U12 A Liginde C Grubunda mücadele eden Moda Spor Kulübü önceki sezon çıktığı ligde yerini korudu. Moda Spor Kulübü 11 puanla 6.sırada yer aldı. Grubu Pamuk Spor birinci olarak bitirdi.

Kulübün U 13 A takımı ise büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, Anadolu Efes gibi rakiplerle yarışan takım, grupta 2. oldu.

“KIZILTOPRAK EKİPLERİ DİRENİYOR”

U12 A Ligi’nde mücadele eden Genç Kızıltopraklılar kötü giden sezona rağmen toparlanarak ligde kalmayı başardı. Kızıltoprak ekibi oynadığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle döndü. Kulüp, bu sonuçlarla 12 puan ile 6.sırada yer alırken, grubun lideri “M V P” oldu.

U 12 A Ligi’nde mücadele eden bir başka Kızıltoprak ekibi olan Kızıltoprak Spor Kulübü ise bu sezon istediğini elde edemedi. Oynadığı 9 maçın yalnızca birinde galip gelen ekip 9.sırada yer alarak ligdeki yerini korudu.

“SUADİYE KÜME DÜŞTÜ”

Suadiye Basketbol’un U 13 AA Ligi B grubunda mücadele eden takımı ise grubu 6.sırada bitirerek bir alt lig olan U 13 A ligine düştü.

Kulübün U11 AA liginde A grubunda mücadele eden takımı ise grupta kendine yedinci sırada yer bularak ligdeki yerini korudu.