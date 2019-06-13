Yazın spor yaparken dikkat!

Sıcak havalarda spor yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik

Yaz geldi, havalar ısındı. Sıcak havalar açık alanda spor yapmayı sevenlere fırsat oluştururken, tansiyon, susuzluğa bağlı problemler, güneşten korunma gibi birçok probleme de yol açıyor. Yükselen hava sıcaklıklarında bile egzersizlerinize ara vermeyi kabul etmiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Spor yapacaklar için dikkat edilmesi gereken noktaları bilimsel kaynaklardan aldığımız verilerle sizler için derledik.

KAPALI ALANLARA ÖNCELİK TANIYIN

Kapalı alanlarda spor yapma gibi bir şansınız varsa bunu değerlendirin. Günün büyük kısmında sıcaklık yüksek olacağından, olası yan etkileri minimuma indirmek için kapalı spor merkezlerini tercih etmek ya da yüzmek, yaz sıcağından daha az etkilenmenizi sağlayacaktır.

SPOR SAATLERİNİZİ DOĞRU SEÇİN

Yaz aylarında dış mekânlarda spor yapmayı tercih ediyorsanız spora başladığınız saat konusunda bilinçli olmanızda yarar var. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği vakitleri (11.00-16.00) tercih etmek fazla terleme, güneş çarpması, tansiyon düşmesi, kalp çarpıntısı, bilinç kaybı gibi sıkıntılara sebep olabilir. Spor için en uygun saatler, sabahın erken saatleri ya da 16:00’dan sonrası olarak kabul ediliyor.

SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Yeterli sıvı tüketimi sporun altın kuralıdır. Bu kural yaz sıcaklarında daha fazla önem kazanıyor. Ter bezlerinin daha aktif olduğu bu dönemlerde, yeterli miktarda su tüketimi çok önemli. Spor yapan bireylerin sıvı kaybını önlemek ve performanslarında azalma yaşamamak için günde 1,5, 2 litre su içmesi önerilirken, spora başlanmadan önce su tüketmeye başlamak ve egzersiz yaparken belli aralıklarda su içmeye devam etmek, terlemeyle birlikte vücuttan atılan sıvının telafisi açısından dikkate alınması gereken bir nokta. Ayrıca spor öncesi en az 1,5- 2 saat önce yemek yeme sonlandırılmalı ve rahat bir mide ile sorun yaşamadan spora başlanması uzmanların dikkat çektiği noktalardan.

SERİNLETME YOLLARI ARAYIN

Sıcak havalar ile baş etmenin en iyi yolu kendinizi serinletmenin çarelerini keşfetmektir. Hava ısısının yüksek olmasına, bir de spor yaparken artan vücut ısısı eklenince serin kalmak ayrıca önem taşır. Spor esnasında saçı ıslatmak, en kolay ve çok tercih edilen serinleme yöntemleri arasında yer alır. Çünkü ısınan kan dolaşımı kafada toplanır. Saçlarınızı ıslattığınızda ısınan ve başta toplanan kanın serinlemesine yardımcı olur. Eğer saçlarınız çok kısa ise şapkanızı da ıslatabilirsiniz. Bunun dışında buzlu bir havlu hazırlayarak ya da buz torbalarına başvurarak boynunuzu serinletmeniz de mümkün. Bu serinleme yöntemi tüm vücudunuza olumlu etki edecektir.

CİLT SAĞLIĞINA DİKKAT

Eğer güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde spor yapmak durumunda kalırsanız cildinizi de düşünmeniz gerekiyor. Sürekli sıvı takviyesi yapmanız, cildinizin korunması konusunda tek başına yeterli olmayacaktır. Güneş ışınlarından zarar görmemek için spora başlamadan birkaç dakika önce vücudunuza güneş koruyucu kremleri uygulamanız, zararlı ışınların teninize ulaşmasını engelleyecektir.

HAREKETLERİNİZİ YAVAŞLATIN

Yaz sıcaklarında performansınızın düştüğünü net bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu yüzden ağır antrenman programlarından uzak durmanız gerekebilir. Koşu yapacaksanız önce tempolu bir yürüyüşle ısınıp daha sonra koşuya başlayabilirsiniz. Ağırlık ve kardiyo çalışmalarınızda ise bol bol mola vermeniz ve kısa süreli ama sık sık egzersiz yapmanız yararınıza olacaktır.

GİYSİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yaz aylarında dışarıda yapılacak spor aktivitelerinde kıyafet seçimi çok önemlidir. Günlük kıyafetlerinizde kullandığınız pamuklu giysilerden ziyade, spor için özel üretilen terleme-soğutma özelliğine sahip tişörtleri giymek, daha konforlu bir spor ortamını sunacaktır.