Yazın egzersiz yaparken dikkat

Havaların ısınmasıyla birlikte açık havada egzersiz cazip hale gelirken, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizler vücut sıcaklığını daha da artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor

COVID-19 salgını nedeniyle uzun süre eve kapandığımız şu günlerde, açık havada zaman geçirmek her zamankinden daha değerli hale geldi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte açık havada spor yapanların sayısı artmaya başladı. Ancak sıcak ve nemli havalarda egzersiz yaparken sağlığı tehlikeye atmamak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizler vücut sıcaklığının daha da artmasına neden olabilir. Aşırı sıcakta vücut kendini soğutmak için terlemeye başlar. Ancak nem de fazlaysa, soğumak oldukça zordur. Çünkü solunumla birlikte, cilt üzerinden suyun buharlaşması kolay olmaz. Kalp atımı daha da hızlanarak vücudun soğuma hızı kolaylaştırılmaya çalışılır. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin, sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmalarında ve genel bir sağlık kontrollerinden geçmeleri gerekiyor. Yine ideal kilosunun üzerinde olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emzikli kadınların sıcak havalarda egzersiz yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması gerekiyor.

Egzersiz sırasında vücut çok fazla terleyeceği için, sıvı alımı daha da önem kazanır. Kaybedilen su yerine konmazsa yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülebilir, egzersiz performansı düşebilir. Ağırlıktaki her 500 g’lık azalma için 3-4 su bardağı su içmek kaybedilen suyun yerine konmasına yardımcı olacaktır. Egzersiz sonrasında tüketeceğiniz ayran, kefir, soda, taze sıkılmış meyve suları, hijyenik kurallara uyarak evde hazırlayacağınız yeşil elma, tarçın, limon, nane gibi içeriklerin yer aldığı soğuk veya ılık su ve soğuk çorbalar da susuzluğunuzu gidererek enerji verirken, vitamin-mineral içerikleri ile terleyerek kaybettiğiniz mineralleri almanızı destekler.

MASKE KULLANILMALI MI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yapığı bilgilendirmelerde egzersiz yaparken maske kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, harcanan fazla efor ve sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir. Ayrıca, terleme ile birlikte maske daha çabuk ıslanıyor, bu da nefes almayı zorlaştırırken mikroorganizmaların çoğalmasını teşvik ediyor. DSÖ, açık havada egzersiz sırasında COVID-19’dan korunmak için en önemli önleyici tedbirin, diğer insanlardan en az bir buçuk metre sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirtiliyor.