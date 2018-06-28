Kadıköy Belediyesi’nin dolu dolu bir programla Kadıköylü çocuklara sunduğu Yaz Spor Okulu başladı

Yaz tatili başlar başlamaz yaz okullarına başlayan Kadıköy Belediyesi çocukların gönlünü kazandı. Kayıtları 21 Mayıs tarihinde başlayan yaz okuluna Kadıköylüler yoğun ilgi gösterirken; 6 merkezde 11 branşta spor aktivitesinin olduğu Yaz Spor Okulu 20 Haziran tarihinde kapılarını açtı.

Çocuklar spor, eğlence ve dostluk üçgeninde gününü gün ederken; Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği yaz okuluna getiren ebeveynler de gerek eğitim kalitesinden gerekse sağlanan imkânlardan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

11 BRANŞ 6 MERKEZ

Bu yıl programını daha da genişleterek futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, zumba kids, jimnastik, satranç, masa tenisi, eğitsel oyunlar geleneksel çocuk oyunları ile 11 branşta eğitim veren Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bu eğitimleri, Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Kalamış Spor Merkezi, Acıbadem Spor Merkezi, Yeşil Çeşme Spor Merkezi, Göztepe Spor Merkezi ve Caferağa Spor Salonu’nun bulunduğu 6 merkezde gerçekleştiriyor.

Koşuyolu ve Kalamış Spor Merkezleri’nde eğitim iki dönem şeklinde kurgulandı; ilk dönemi 20 Haziran’dan 13 Temmuz’a kadar devam eden programın ikinci dönemi ise 23 Temmuz ile 17 Ağustos arasında yapılacak. Diğer merkezlerde ise eğitimler 20 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’a dek sürecek.

ÇOCUKLAR MEMNUN

Merkezlere giderek Yaz Spor Okulu ile ilgili görüşlerini aldığımız çocuklar, yoğun ders temposundan sonra Yaz Spor Okulu’nun ilaç gibi geldiğini söylüyor:

Ceren Tomruk: İki senedir Kadıköy Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yaz Spor Okulu’na geliyorum. Yaz tatillerinde evde sıkılır, ne yapacağımı bilemezdim. Burada zamanımı güzel aktivitelerle dolduruyor; güzel arkadaşlıklar ediniyorum. Bunların yanında bedensel sağlığım açısından da oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.

Sema Nur Eren: Bu benim buradaki ilk senem. Buradaki sporların çoğunu ilk defa yapıyorum. Bence Yaz Spor Okulu’nun en önemli faydası spora dair bizim fark etmediğimiz yeteneklerimizi keşfetmemize imkân sağlaması.

Mert Aybakan: Burada tenis, basket, yüzme, masa tenisi, satranç oynuyoruz. Ben tabi ki de en çok futbolu seviyorum. Burada çok mutluyum, enerjimi atıyorum.

Zeynep Kesici: Ben buraya ilk defa geldim. Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgililer. Öğretmenimiz değil, arkadaşlarımız gibi çok şakacılar. Benim burada yapmaktan en çok hoşlandığım faaliyet satranç. Okulda öğrenmiştin burada geliştirme şansını yakaladım.