Yat yarışları ödülleri verildi

İstanbul Yelken Kulübü’nün yılın ilk yarısında düzenlediği yat yarışlarının ödül töreni 26 Temmuz 2017 akşamı İstanbul Yelken Kulübü yeni salonunda gerçekleştirildi.
2017 yarış sezonunda gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi 102. Yıldönümü Yat Yarışları, 33.Yıl Deniz Harp Okulu Kupası, 10.Yıl Atatürk Moda’da Yat Yarışı, 32. Yıl Amiral Kupası Sahil Güvenlik Etabı yarışlarının ödülleri sahiplerini buldu.
İstanbul Yelken Kulübü Komodoru Ahmet Saruhan’ın açılış konuşmasının ardından Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele İstanbul Yelken Kulübü Şeref Defterini imzaladı.