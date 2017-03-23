U13 Ligi’ne doğru

U 13 ligi hazırlıkları başlarken kurallar da belirlendi

TFF İstanbul İl Temsilciliği web sayfasından yapılan açıklamada U13 Ligi için kurallar duyuruldu. U13 Liginde 2016 - 2017 Sezonunda 2004, 2005 ve 2006 doğumlu futbolcular oynayabilecek.

Takımlar 11 oyuncudan oluşacak. Takımların bulunduracağı yedek oyuncu sayısı ise 7 olarak belirlendi. Takımlar maç boyunca 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Müsabaka süresi ise 30’ar dakikadan 60 dakika olacak ve 2 devre şeklinde maçlar oynanacak. Devre arası ise 10 dakika olacak.

Bu sezon gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar 2017 - 2018 sezonunda U14 Ligi A grubunda, ilk üçe giremeyen takımlar ise 2017 - 2018 sezonunda U14 Ligi B grubunda yer alacaklar.

U 11 LİGİ’NDELER

Diğer taraftan U19/2 Ligi ile U 11 Ligi’ne katılacak kulüpler TFF İstanbul Şubesi’ne başvurularını yaptı. Kadıköy’den U19/2 Ligi’ne katılım başvurusunda bulunan herhangi bir kulüp bulunmadı.

Bostancı, Erenköy Acar, Erenköy Gençlik, Koşuyolu, Yeldeğirmeni U11 Ligi’ne katılım başvurusunda bulundu.