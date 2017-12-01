Haftalık Bağımsız Gazete 02 Aralık 2017
Kente Kadıköy'den Bak
Haydi çocuklar ATTA’ya!
Haydi çocuklar ATTA’ya!
Şehrin Kadıkeyfi
Hislerimizin karikatürleri
Hislerimizin karikatürleri
Yaşam
3 SORU 3 FELSEFECİ (4)
3 SORU 3 FELSEFECİ (4)
Alternatif Sesler
“Müzik bir varoluş biçimi”
“Müzik bir varoluş biçimi”

Türkiye'nin ilk milli yüzücülerinden Nejat Nakkaş hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk milli yüzücülerinden olan “baba Nakkaş” lakabıyla bilinen Nejat Nakkaş, 94 yaşında yaşamını yitirdi

Türkiye'nin ilk milli yüzücülerinden Nejat Nakkaş hayatını kaybetti
Orhan Müftüoğlu

Hürriyet gazetesinden Cansu Şimşek ‘in haberine göre, çocuk yaşta yüzmeye başlayan Nejat Nakkaş, birkaç ay öncesine kadar gerek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması’na gerekse de masterlar yaş kategorisinde uluslararası yarışmalara katılmış ve alkışları toplamıştı.

Milli sporcunun kendisi gibi yüzücü olan oğlu Ahmet Nakkaş (55) da geçtiğimiz yaz Macaristan’da düzenlenen yarışlarda Dünya Şampiyonu olmuştu. 

Moda Plajı'nda Savarona'ya 

Ahmet Nakkaş, ‘Atatürk’ün sporcusu’ olarak anılan 29 Ekim 1923 doğumlu babasının unutamadığı yüzme anısını şöyle anlatıyor:

“Babam ve arkadaşları 1 Temmuz 1938’de Kabotaj Bayramı’nda Atatürk’ün yatı Savarona ile Moda sahiline yaklaşacağını öğrenir. Babamlar Atatürk’ü görmek için Moda Plajı’ndan Savarona’ya kadar yüzer, hatta merdivenlerine kadar yaklaşırlar. O sırada gençleri gören tayfada bir hareketlenme başlar. Hareketlilik Atatürk’ün dikkatini çeker. 4 gencin kendisini görmek için yüzdüğünü öğrenen Atatürk, babam ve arkadaşlarına güverteden el sallar. Bu anıyı bunca yıl sonra bile anlatırken gözlerinin içi parlardı. Hem sporcu hem de eğitmen olarak Atatürk’ün izinden gitti.”
 

Haydarpaşa-Kadıköy arasında bir çocuk

Nejat Nakkaş, küçük bir çocukken Haydarpaşa ile Kadıköy arasında gidip gelerek yüzmeyi kendi çabalarıyla öğrendi. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin ilk milli sporcularından biri olarak İtalya’dan Mısır’a kadar birçok ülkede onlarca yarışa katıldı. Anadolu Kavağı’ndan Kız Kulesi’ne 2 saat 50 dakikada yüzdü, Adalar’dan Pendik’e, oradan Fenerbahçe’ye 25 kilometrelik Marmara Maratonu’nu 48 yaşındayken başarıyla tamamladı.

Etiketler; #nejat nakkaş #moda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.