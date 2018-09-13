“Tribünün doğası değiştiriliyor”

Sopalı Pankart grubunun çağrısıyla toplanan farklı taraftar gruplarına üye futbolseverler, Kadıköy Ağaç Ev’de Passolig’in tribünlere etkisini, hukuki süreci ve tribündeki diğer hak ihlallerini tartıştı

Taraftar Hakları Derneği’nden Devrim Cem Erturan ve Passolig davasında avukatlık yapan, spor hukukçusu Av. Dinçer Tomruk’un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte futbolseverler, futbol tribünlerindeki son durumu konuştu. Farklı farklı kentlerden örneklerin paylaşıldığı toplantıda söz alan Av. Dinçer Tomruk, yıllardır Passolig davasını takip ettiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Tek başına insanlar dava açmadan, masrafı ve sorumluluğu üstlenmeden; topluluk davasıyla hak aramanın yolunu açtık. Birçok tribün grubu tribüne gitmiyor ancak ismi geçmesin diye davada da söz sahibi olmuyordu. Bunun için önemli bir gelişme bu. Fakat Passolig’in işlerliği konusunda geri adım attıramadık.”

Tomruk, Passolig davasını, tribün kültürüne ve evrensel temel haklara karşı olduğu gerekçesiyle açtıklarını belirtirken; “Artık 3 buçuk milyon kişinin Passolig aldığı ortamda, taraftar haklarını nasıl arayacağız, birlikte nasıl hareket edeceğiz bunlara kafa yormamız lazım.” dedi.

“DEVLET, TARAFTAR İSTEMİYOR”

Kendisi de Göztepe taraftar grubuna üye olan Taraftar Hakları Derneği’nden Devrim Cem Erturan ise özellikle 6222 numaralı yasaya dikkat çekti ve Passolig’in elektronik bilet - kısa, faydalı sistem olarak ikna edildiğini söyledi. Devletin taraftar istemediğine değinen Erturan, “Maçtan 10 dakika önce gelecek, alışveriş yapacak kitle isteniyor. Tribün doğası değiştiriliyor. Bunu kentsel dönüşüme benzetiyorum. Pankart okumayı bırakın niyet okuyorlar. Bütün bu hak ihlallerini görünür kılmamız lazım. Tribün dışına taşıyarak bu hak ihlallerini toplumsallaştırmalıyız. Özgür bir tribün memleketteki demokratik mücadeleyle doğrudan ilişkili.” diye konuştu.

Etkinlikte söz alanlar, futbolun giderek endüstrileştiğine dikkat çekerken Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin dahi satılmayacağının garantisi olmadığı konusunda uzlaştılar. Sopalı Pankart grubunun çağrısıyla biraraya gelen futbolseverler, konuşmaların ardından belgesel izledi.

SOPALI PANKART KİMDİR?

Sopalı Pankart 2012 çıkışlı bir topluluk. Kısa sürede kalabalıklaşan Sopalı Pankart grubu, 1 Mayıs 2014’te bir internet sitesiyle yayın yapmaya başladı, yine 2014 Haziran’ında da fanzin çıkarmaya karar verdi. Sopalı Pankart fanzin çalışması devam ederken; şimdi de aylık olarak düzenli buluşmalar düzenlemeyi hedefliyorlar. Bu buluşmalarda farklı tribün gruplarıyla alternatif taraftarlar olarak neler yapılabileceği, nasıl hareket edilebileceği konuşulacak.