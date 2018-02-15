Taraftardan “Okul Açık” tepkisi

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda adı şiirlere konu olan “Okul Açık” olarak bilinen açık tribünün adının değişmesi taraftarın tepkisini çekti

Türkiye’nin eski statlarından biri olan Fenerbahçe futbol takımının maçlarını oynadığı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda biletler 4 farklı cephe adıyla satılıyor. Üç cephenin adı yapılan sponsorluk anlaşmaları sonucunda sürekli değişse de İstanbul Anadolu Lisesi’ne baktığı için “Okul Açık” olarak adlandırılan tribünün adı yıllardır kullanılıyordu. Fenerbahçe’nin Spor Toto’yla yaptığı anlaşma gereğince tribünün adı “Spor Toto Tribünü” olarak değiştirildi. Adı şiirlere konu olmuş ve kulübe gönül veren herkesin hafızasına kazınmış tarihi ismin değiştirilmesine bazı taraftar gruplarının yanı sıra yüzlerce Fenerbahçeli sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.