Süper Lig heyecanı devam ediyor

Şampiyonluk yarışı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başahşehir, liderlik koltuğunu bırakmadı

Korona virüsü sonrası kaldığı yerden devam eden Spor Toto Süper Lig, kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Süper Lig’in son haftalarına yaklaşırken Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunu korumayı başardı. Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanında kayıp yaşadı. Trabzonspor Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

SÜPER LİG’DE 30. HAFTA MÜCADELESİ

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 31’e yükseltti ve küme düşme hattından kurtuldu. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı. Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

32.HAFTA PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Karşılamalar 21.00’de başlayacak.

KIRILMASI GÜÇ REKOR

Üst üste oynadığı 12. maçını da yenilgisiz geçiren Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı 15. maçında da mağlubiyet yaşamadı. Lider Başakşehir, Süper Lig’in 31.haftasında Denizlispor’u 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ise, 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği deplasmanında kayıp yaşadı. 1-1 biten maçın sonucunda Fenerbahçe puanını 50 yaparken Gençlerbirliği 33 puana yükseldi. Beraberlik golünü getiren Emre Belözoğlu, 4 farklı 10 yıl içinde (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler) Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu oldu. Kırılması güç bir rekora imza atan Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyeri boyunca 387 maçta 52 gol attı.

SÜPER LİG KARİYERİNİN EN BAŞARISIZ SEZONU

Yeni Malatyaspor bu sezon sergilediği performansla Süper Lig kariyerinin en başarısız yılını yaşıyor. Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta 11 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı. Yeni Malatyaspor, ligin ilk devresinde 24 puan toplayarak 8.sıraya yerleşmişti.

KORONA SÜRECİNDE LİGLERDEKİ DURUM

Korona virüsü spor camiasını etkilemeye devam ediyor. Kazakistan 1.Futbol Ligi’ndeki maçlar, ülkede yükselen korona virüsü vakaları nedeniyle ikinci kez askıya alındı. Kazakistan’da ligler hafta içi başlatılmış ve 5 maç oynanmıştı. Korona virüsü nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya’da ise yeni sezonun Ağustos ayında başlatılması bekleniyor. İskoçya Profesyonel Futbol Ligi’nden gelen açıklamaya göre, hükümetin onay vermesi halinde sezon 1 Ağustos’ta başlayacak. Salgın sonrası Avrupa’da maçları seyircili oynatan ülkelerden biri olan Danimarka’da ise bir ilk yaşandı. Final maçında taraftarlar sosyal mesafe kuralına uymayınca hakem maçı durdurdu. Futbolcular ve teknik direktörün uyarılarına da uymayan taraftarlar hakem tarafından stadyumdan çıkarıldı.