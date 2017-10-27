Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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SÜPER AMATÖR LİGDE BU HAFTA

SÜPER AMATÖR LİGDE BU HAFTA
Orhan Müftüoğlu

Yeldeğirmenispor kendi sahasında Denizcilik İşletmelerispor’a 4-2 mağlup olarak puan sıralamasında 6. sıraya geriledi. Yenisahra Suni Çim Stadında oynanan diğer maçta Bostancıspor, Kocasinan’ı 2-1 yendi ve Süper Amatör Lig 5.grupta son sıradan kurtulup 9.sıraya yükseldi. Süper Amatör Lig 9.grupta ise Fikirtepe Dumlupınar deplasmanda Bayrampaşa Altıntepsispor’a 2-1 mağlup oldu.

Gruplarda alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şu şekilde;

2.grup

Kuştepespor -Yeşil Esenyurtspor 3-0

Sekbanlarspor - 1877 Alemdağspor 1-1

Zeytinburnu 1957 –Sultanbeylispor 0-0

Kartalgücüspor  - Kulaksız Okspor    8-0

Ayazağaspor – Topkapıspor  1-0

5.grup

  Kurtköyspor       -  Mahmutbeyspor  1 - 2    

  Kanaryaspor      - Merkezefendispor   2 - 1   

 Kavacıksporr    -   Sultanbeyli Uzunderesp  1 - 3  

 İstanbul Siirtspor    -   Teraziderespor     4 - 1    

9.grup

İstanbul Malatyaspor     -    Zara Ekinlispor   2 – 5    

  Bakırköyspor     -    Kemahspor   4 - 0     

  Pazariçi Köprülüspor      -    Başakşehir İkitellispor  2 - 1    

  Araphanspor      -      İFA Spor   2 -  0   

           

GELECEK HAFTA

1.grup

Dudulluspor-Leventspor

Gültepespor – Güngörenspor

İstanbul Bafraspor – Albayrakspor

Çubukluspor – Yenibosnaspor

Başakşehirspor – Davutpaşa

3.grup

Gültepe Özgençlikspor – İstanbul Kayaşehirspor

Bağcılar İstoçspor – Ortaköyspor

Beyoğlu Yeniçarşıspor – Beşyüzevlerspor

Çapaspor – Dolayobaspor

Soğuksuspor – Arnavutköy Belediyespor

7.grup

Bağlarbaşıspor – Avcılar Belediyespor

Ortaçeşmespor – Şafakspor

Vefaspor – Hasköyspor

Kartal Belediyespor – Kaynarcaspor

Akatlarspor – Yahya Kemalspor

Etiketler; #Süper Amatör Lig
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