SÜPER AMATÖR LİGDE BU HAFTA

Yeldeğirmenispor kendi sahasında Denizcilik İşletmelerispor’a 4-2 mağlup olarak puan sıralamasında 6. sıraya geriledi. Yenisahra Suni Çim Stadında oynanan diğer maçta Bostancıspor, Kocasinan’ı 2-1 yendi ve Süper Amatör Lig 5.grupta son sıradan kurtulup 9.sıraya yükseldi. Süper Amatör Lig 9.grupta ise Fikirtepe Dumlupınar deplasmanda Bayrampaşa Altıntepsispor’a 2-1 mağlup oldu.

Gruplarda alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şu şekilde;

2.grup

Kuştepespor -Yeşil Esenyurtspor 3-0

Sekbanlarspor - 1877 Alemdağspor 1-1

Zeytinburnu 1957 –Sultanbeylispor 0-0

Kartalgücüspor - Kulaksız Okspor 8-0

Ayazağaspor – Topkapıspor 1-0

5.grup

Kurtköyspor - Mahmutbeyspor 1 - 2

Kanaryaspor - Merkezefendispor 2 - 1

Kavacıksporr - Sultanbeyli Uzunderesp 1 - 3

İstanbul Siirtspor - Teraziderespor 4 - 1

9.grup

İstanbul Malatyaspor - Zara Ekinlispor 2 – 5

Bakırköyspor - Kemahspor 4 - 0

Pazariçi Köprülüspor - Başakşehir İkitellispor 2 - 1

Araphanspor - İFA Spor 2 - 0

GELECEK HAFTA

1.grup

Dudulluspor-Leventspor

Gültepespor – Güngörenspor

İstanbul Bafraspor – Albayrakspor

Çubukluspor – Yenibosnaspor

Başakşehirspor – Davutpaşa

3.grup

Gültepe Özgençlikspor – İstanbul Kayaşehirspor

Bağcılar İstoçspor – Ortaköyspor

Beyoğlu Yeniçarşıspor – Beşyüzevlerspor

Çapaspor – Dolayobaspor

Soğuksuspor – Arnavutköy Belediyespor

7.grup

Bağlarbaşıspor – Avcılar Belediyespor

Ortaçeşmespor – Şafakspor

Vefaspor – Hasköyspor

Kartal Belediyespor – Kaynarcaspor

Akatlarspor – Yahya Kemalspor