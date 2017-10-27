SÜPER AMATÖR LİGDE BU HAFTA

Yeldeğirmenispor kendi sahasında Denizcilik İşletmelerispor’a 4-2 mağlup olarak puan sıralamasında 6. sıraya geriledi. Yenisahra Suni Çim Stadında oynanan diğer maçta Bostancıspor, Kocasinan’ı 2-1 yendi ve Süper Amatör Lig 5.grupta son sıradan kurtulup 9.sıraya yükseldi. Süper Amatör Lig 9.grupta ise Fikirtepe Dumlupınar deplasmanda Bayrampaşa Altıntepsispor’a 2-1 mağlup oldu.
Gruplarda alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şu şekilde;
2.grup
Kuştepespor -Yeşil Esenyurtspor 3-0
Sekbanlarspor - 1877 Alemdağspor 1-1
Zeytinburnu 1957 –Sultanbeylispor 0-0
Kartalgücüspor - Kulaksız Okspor 8-0
Ayazağaspor – Topkapıspor 1-0
5.grup
Kurtköyspor - Mahmutbeyspor 1 - 2
Kanaryaspor - Merkezefendispor 2 - 1
Kavacıksporr - Sultanbeyli Uzunderesp 1 - 3
İstanbul Siirtspor - Teraziderespor 4 - 1
9.grup
İstanbul Malatyaspor - Zara Ekinlispor 2 – 5
Bakırköyspor - Kemahspor 4 - 0
Pazariçi Köprülüspor - Başakşehir İkitellispor 2 - 1
Araphanspor - İFA Spor 2 - 0
GELECEK HAFTA
1.grup
Dudulluspor-Leventspor
Gültepespor – Güngörenspor
İstanbul Bafraspor – Albayrakspor
Çubukluspor – Yenibosnaspor
Başakşehirspor – Davutpaşa
3.grup
Gültepe Özgençlikspor – İstanbul Kayaşehirspor
Bağcılar İstoçspor – Ortaköyspor
Beyoğlu Yeniçarşıspor – Beşyüzevlerspor
Çapaspor – Dolayobaspor
Soğuksuspor – Arnavutköy Belediyespor
7.grup
Bağlarbaşıspor – Avcılar Belediyespor
Ortaçeşmespor – Şafakspor
Vefaspor – Hasköyspor
Kartal Belediyespor – Kaynarcaspor
Akatlarspor – Yahya Kemalspor