Süper Amatör için son beş!

Birinci Amatör Lig’de son beş maça girilirken, 15. Grupta lider olan Bostancıspor, Süper Amatör Lig yarışının en güçlü favorilerinden. Grubunda üçüncü olan Yeldeğirmeni Spor Kulübü ise iddiasını koruyor

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yeldeğirmeni, Bostancı ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmadı. Fikirtepe’nin altyapı atılımı hamlesiyle liglere katılmama kararının ardından 1. Amatör Lig’de Koşuyolu Spor Kulübü, Bostancı Spor Kulübü ve Yeldeğirmeni Spor Kulübü mücadele etmeye başladı.

29 Eylül’de başlayan 1.Amatör Lig bu sene de heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Ligde son beş maça girilirken, 17. Grupta Koşuyolu, 16. Grupta Yeldeğirmeni ve 15. Grupta Bostancı Süper Amatör için ter döktü. Koşuyolu aldığı başarısızı sonuçlarla birlikte erken havlu attı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Bostancı Spor Kulübü grubunda lider durumda ve Süper Amatör yarışının en iddialı üyelerinden. Sezon başından beri inişli çıkışlı bir istatistik sürdüren Yeldeğirmeni Spor Kulübü’nün işi hiç kolay değil ama kulüp hala Süper Amatör iddiasını sürdürüyor.

“LİDER BOSTANCI”

Bu yıl kuruluşunun ardından 29.yılını geride bırakan Bostancıspor da Süper Amatör Lig’den düşüşünün ardından yeni yönetimi ve kulüp başkan Fatih Bilir ile tekrar Süper Amatör’e çıkmak için ter döküyor. Şu an için işler gayet iyi gidiyor. 15. Grupta 27 puanla lider olan Bostancı, bu sene lige Deniz İşletmeleri’ni “8-0”lık farklı bir skorla yenerek başladı. Sezonda Taçspor ve Pendik Kavakpınar galibiyetleri de hemen arkasından geldi. 4. Haftada tek mağlubiyetini Orhanlıspor’a karşı alan ekip, 5. Haftada Gülensu Spor ve 6.haftada Heybeliada ile berabere kalınca ligdeki avantajını kaybetti. Bu sonuçların hemen ardından toparlanan Bostancı ligdeki en önemli rakiplerinden Selimiye’yi “2-0”, ilk devrenin son maçında da Kartal Elçi’yi “2-1” yenerek zirveye tekrar ortak oldu. 10. Haftada Taçspor ile karşılaşan Bostancı “1-0” galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçın ardından bir beraberlik bir de galibiyet alan ekibin liderliği devam ediyor.

Sezon ile ilgili değerlendirmesini gazetemizle paylaşan kulüp başkanı Fatih Bilir, “Geçen sezon yaşadığımız birçok problemden dolayı -ki bunların başında sahamızın İBB tarafından elimizden alınması geliyor- Süper Amatör’den düştük. Bütçemizin çok kısıtlı olması, saha problemi, yeterli antrenman saatimizin olmaması gibi problemler bizi sıkıntı içinde bıraksa da oyuncularımızın, hocalarımızın ve futbol şube sorumlumuzun fedakârlıkları ve üstün gayretleriyle son haftalara lider girdik. Önümüzdeki maçlar eşit güçlerin maçları olacak. Tüm maçlarımızı kazanarak önümüzdeki sezon Süper Amatör’de olmak istiyoruz. İnanıyorum ki tüm camia son haftalarda tek yürek olup sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaktır.

İDDİA SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e düşen Yeldeğirmeni Spor, yeni bir başarı için kolları sıvadı. Birinci Amatör Ligde ligin ilk haftasında Ataşehirgücü’nü “5-0” yenerek lige ‘bu yarışta ben de varım’ diyerek başladı. Ardından ikinci haftada Şile’yi “2-1” yenen kulüp, üçüncü haftada Kartal Çavuşoğlu ile “0-0”, dördüncü haftada Yamanspor ile “2-2” berabere kalsa da ligdeki liderliğini korudu. Yel değirmeni, ilk mağlubiyetini 6.haftada Sancaktepe’ye karşı “2-1”lik skorla aldı ve devre arasına girmeden önceki son maçta Kanlıca’yı “2-0” yenmeyi başardı. Başarılı istatistiğine ikinci devrede de devam eden Yeldeğirmeni iki hafta önce Şile ile karşılaşarak “2-1” galip ayrılırken, geçtiğimiz hafta Kartal Çavuşoğlu’nu “2-0”la geçti. Liderin yalnızca iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Yeldeğirmeni elindeki şansı iyi değerlendiremedi ve bu hafta Yamanspor’a “3-2” yenildi. Lider Sancaktepe ile olan 2 puanlık fark beş puana yükselirken, Yeldeğirmeni’nin son beş haftada Süper Amatör hedefi hala güncelliğini koruyor.

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Gazetemize konuşan Yeldeğirmeni Spor teknik direktörü Uğur Bayram yaptığı değerlendirmede “Bu sezon doğup büyüdüğüm semtimin takımının başına teknik direktör olarak getirildim. Bu benim için son derece gurur verici bir olay. Sezona yönetimimizin bizlere sağladığı imkânlar dâhilinde yola transferle, genç ve dinamik bir kadroyla çıktık. Sezonda istediğimiz sonuçları alarak üst sıralarda yerimizi aldık. Uzun lig maratonunda yasadığımız bazı olumsuzluklar ve sakatlıklardan dolayı biraz geri kalsak da hala ilk 3 içerisinde Süper Amatör’e çıkma hedefimizle emin adımlarla ilerliyoruz. Kalan 5 haftada en iyi skorları alıp tarihi bir semtin tarihi başarılarla dolu olan kulübümüzü hak ettiği yerde ligi bitirtmek en büyük arzumuz.” dedi.

KOŞUYOLU’NDA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Uzun süredir Birinci Amatör Ligde mücadele eden Koşuyolu Spor Kulübü için işler bu sezon pek de iyi gitmiyor. 17.grupta Beykoz, Ortaçeşme, Marmara Karayolları, Onayspor, Öz Karacaahmet, Batı Ataşehir ve Örneksporla karşılaşan maç oynayan Koşuyolu henüz galibiyet ve beraberlik yüzü göremedi. 10 maçta 6 gol atıp, 39 gol yiyen ekip, grupta sonuncu sırada.

Kulüp başkanı Taşkın Tuna gazetemize yaptığı açıklamada “Bu sene A takımdan ziyade altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Oyuncularla ilgili de problemler yaşayınca A takım ekseninde istediğimiz gibi bir sezon geçirmedik. Fakat altyapı liglerinde durum daha farklı. 2017-2018 U12 liginde namağlup grup şampiyonu olduk. Yine 2018-2019 U12 liginde 7 maç 7 galibiyetle gelip son maçta yenilerek 25.grup 2.si olmayı başardık. Hala devam eden U13 ligi ve U14 liglerinde de başarı bekliyoruz. Artık transfer yapmayacağız. Altyapıdan birçok yetenekli oyuncumuz yetişiyor. A takımda da onları değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.