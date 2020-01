Sualtında Kadıköylü bir şampiyon: Eda Yetişgin

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun milli takımına girme başarısı gösteren Kadıköylü Sualtı Rugby oyuncusu Eda Yetişgin, şampiyonluğa uzanan başarı öyküsünü Gazete Kadıköy’e anlattı

Simge KANSU

Yüzme, Sualtı Hokeyi, Sualtı Rugbysi ve Crossfit branşlarında başarı gösteren 22 yaşındaki genç Kadıköylü Eda Yetişgin, spor hayatına 5-6 yaşlarında annesinin sayesinde yüzme ile başladı. Spor hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başlayan Yetişgin, o yıllarda yolun profesyonelliğe evrileceğinden habersizdi. Yüzme branşındaki 6 yılı aşkın serüvenini sayısız İstanbul ve Türkiye dereceleriyle noktaladı. Tek ebeveyne sahip olduğu için kendisini sabah akşam antrenmana götürecek ve bekleyecek kimsesi yoktu. Bu nedenle antrenörünün tavsiyesiyle 2010 yılında antrenman saatleri yüzmeye kıyasla daha tolere edilebilir olan sualtı hokeyine geçiş yaptı. Sualtı hokeyinin yanı sıra tüplü dalışa da merak salan genç sporcu, şu an CMAS 2 yıldız dalıcısı.

Eda Yetişgin, antrenmanlarının yanı sıra öğrenmeye ve öğretmeye tutkuyla bağlanmış bir sporcu. Bu nedenle küçük yaşlarda yüzme antrenörlüğüne başladı. 2015 yılında ilk kez genç milli olan Yetişgin, bulunduğu takımla İspanya/Castellon’da düzenlenen “CMAS Underwater Hockey 3.World Age Group Championship” dünya şampiyonasında 6.lık yaşadı. 2015-2016 yılları arasında kazandığı burs ile Almanya’ya gitti. Almanya’da sualtı rugbysine başlayan genç sporcu, 6 ay sonra Almanya Milli Takımı’ndan teklif aldı ve antrenmanlarına orada devam etti. Eda Yetişgin, yaptığı sporu şu şekilde anlatıyor; “Spor hayatıma yüzme ile başlamış olmam bana bu işte çok katkı sağladı. Yüzme temelli sporlara kolay adapte olabiliyorum. Yüzmede bireyselsiniz ama rugby bir takım oyunu. Takım sporunun bambaşka bir havası var.”

FEDAKÂRLIK ŞAMPİYONLUKLAR GETİRDİ

Almanya’da bir yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Kadıköylü genç sporcu Eda Yetişgin, sualtı hokeyi ve buna ek olarak crossfit ile spor hayatına devam etti. 2017 yılında A Milli Takımı’nın en genç oyuncusu olan Yetişgin, takımıyla birlikte Maceristan/Eger’de düzenlenen “CMAS Underwater Hockey European Championship” Elit Avrupa Şampiyonasında 5.lik yaşadı. Yıllar içerisinde birçok gençler ve elitler Türkiye şampiyonlukları birikti. Eda Yetişgin başarıya giden yolu şöyle anlatıyor; “Devam eden okul hayatım boyunca, küçük yaştan itibaren bütün arkadaş buluşmalarından, doğum günlerinden ve etkinliklerden fedakârlık etmem gerekti. Ama bir hedefiniz olduğu sürece bu zor bir şey değil.”

MİLLİ TAKIMLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

2018 yılında eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan başarılı sporcu, bu süre zarfında sualtı rugbysi kamp çalışmalarında bulundu ve aynı sene genç kadınlar kategorisinde ilk defa kurulan Sualtı Rugbysi Türkiye Milli Takımı’na seçildi. 2018 yılında Almanya/Oberhausen’da düzenlenen “CMAS 1st Underwater Rugby World Juniour Championship” dünya şampiyonasında, Türkiye Milli Takımı’yla dünya şampiyonluğu yaşadı. Eda Yetişgin, duygularını şu şekilde dile getiriyor; “Benim için hayatımın en gurur verici anlarından biriydi. Çünkü yıllarca aralıksız süren motivasyonun, bireysel ve takım antrenmanlarının, düzenli ve doğru beslenmenin, kampların, testlerin… O an her şeyin karşılığını aldığımı hissettim. Yaptığım bütün branşlara bakıldığında hepsinin performans sporu olduğunu göreceksiniz. Mücadele tutkum sayesinde sadece spor değil, hayatımın her alanında bir yarış içerisinde oldum ve bugün bulunduğum noktaya vardım.”

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Eda Yetişgin 2018 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazandı ve ardından Almanya Bielefeld Üniversitesi Psikoloji ve Hareket bölümünden kabul aldı. Şu sıralar üniversite takımında sualtı rugbysi oynamaya devam ediyor. Bundan sonraki hedefleri ise akademik kariyer yapmak ve Avrupa şampiyonluğu görmek.

Eda Yetişgin, “Hayatım boyunca üzerimde en çok emeği olan, bütün kararlarımda arkamda olan, başarılarımı borçlu olduğum annem Berrin Kırar’a çok teşekkür ederim.” diyor.