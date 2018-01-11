Haftalık Bağımsız Gazete 12 Ocak 2018
Şehrin Kadıkeyfi
Kadıköy Sineması yeniden...
Kadıköy Sineması yeniden...
Kente Kadıköy'den Bak
Ücretsiz edebiyat ve psikoloji seminerleri
Ücretsiz edebiyat ve psikoloji seminerleri
Kültür Sanat
Behramoğlu’na saygı kuşağı…
Behramoğlu’na saygı kuşağı…
Alternatif Sesler
Döngü’deki ezgiler…
Döngü’deki ezgiler…

Suadiye mağlup

Suadiye mağlup
Orhan Müftüoğlu

Suadiye Basketbol Kulübü U11 takımı, Basketbol U11 erkekler AA ligi 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Caferağa Spor Salonunda oynanan çekişmeli geçen maçı Beşiktaş U11 takımı 47-37 kazandı. Suadiye Basketbol Kulübü U12 takımı ise Genç Kızıltopraklıları 37-34 yendi.

Caferağa Spor Salonunda oynanan diğer maçlarda ise Kızıltoprak U13 takımı Ataşehir Gençlik Spor Kulübü’nü 43 – 39’luk skorla yenerken, Gümüşsuyu Spor Kulübü ile oynayan Genç Kızıltopraklılar U13 takımı maçı 40 – 36 kaybetti.   

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın da takip ettiği Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 96-78 yendi. 

Etiketler; #Suadiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.