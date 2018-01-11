Suadiye mağlup

Suadiye Basketbol Kulübü U11 takımı, Basketbol U11 erkekler AA ligi 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Caferağa Spor Salonunda oynanan çekişmeli geçen maçı Beşiktaş U11 takımı 47-37 kazandı. Suadiye Basketbol Kulübü U12 takımı ise Genç Kızıltopraklıları 37-34 yendi.

Caferağa Spor Salonunda oynanan diğer maçlarda ise Kızıltoprak U13 takımı Ataşehir Gençlik Spor Kulübü’nü 43 – 39’luk skorla yenerken, Gümüşsuyu Spor Kulübü ile oynayan Genç Kızıltopraklılar U13 takımı maçı 40 – 36 kaybetti.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın da takip ettiği Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 96-78 yendi.